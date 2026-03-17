息子の誕生きっかけにハスキー犬も″赤ちゃん返り”？ 哺乳瓶でミルクをゴクゴク…「イヌだって甘えたいのだ」
赤ちゃんと同じように哺乳瓶でミルクを飲むシベリアンハスキーの姿を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、ハスキン『シベリアンハスキーのスノウ』（@haskin.huskylife）さん。弟・ベビ太郎くんの誕生をきっかけに赤ちゃん返りしたスノウくんの愛らしい姿は282.7万回再生、4.3万いいねを記録し、「たまらなく愛おしいです」「ゲップまでさせて貰うなんて、赤ちゃん過ぎる」などのコメントが寄せられた。スノウくんの様子について、飼い主さんに聞いた。
【写真】「さりげなく隣に」お兄ちゃんらしい一面も...優しい眼差しのスノウくんとべビ太郎くん
――スノウくんが哺乳瓶からミルクを飲みたがるようになったのは、ベビ太郎くんのどのような様子を見てからでしょうか？
「初めてベビ太郎にミルクをあげた時からです笑。最初の頃はとんでもない力でミルクに近づいてきてたので何とか取り押さえるかハウスしてもらってました！かなり疲れます笑」（飼い主さん）
――大型犬であるスノウくんを赤ちゃんのように抱っこしてミルクをあげる際、特に大変だと感じる点はありますか？
「最初は抱き抱えるようにミルクをあげていたのですが、犬の体の構造上あまり良く無いらしく、今ではお座りした状態であげてます！大変な事は哺乳瓶であげると飛び散る事です笑」
――哺乳瓶でミルクを飲んでいる時のスノウくんは、どのような表情を見せてくれますか？
「表情一択なのですが完全に赤ちゃんの表情になりますね笑。哺乳瓶を吸うと言うよりかは一生懸命舐めて飲んでる感じで最高に可愛いです！」
――スノウくんにとってこの「ミルクタイム」はどのような時間になっていると感じますか？
「真夏の仕事終わりにキンキンに冷えた生ビールを一気飲みするような最高の至福の時間だと思います笑」
――赤ちゃん返りをして甘える一方で、スノウくんがベビ太郎くんに対して「お兄ちゃん」らしさを見せるのはどんな瞬間でしょうか？
「ベビ太郎がスノウの毛を引っ張っちゃったり叩いたりしちゃう時があるのですが一切怒らずに終始優しい顔でいてくれる所やベビ太郎が寝てる時ミルク飲んでる時遊んでる時にさりげなく隣に居てくれるところです！」
スノウくんとベビ太郎くんの日常は、InstagramやYouTubeで見ることができる。
――スノウくんが哺乳瓶からミルクを飲みたがるようになったのは、ベビ太郎くんのどのような様子を見てからでしょうか？
「初めてベビ太郎にミルクをあげた時からです笑。最初の頃はとんでもない力でミルクに近づいてきてたので何とか取り押さえるかハウスしてもらってました！かなり疲れます笑」（飼い主さん）
――大型犬であるスノウくんを赤ちゃんのように抱っこしてミルクをあげる際、特に大変だと感じる点はありますか？
「最初は抱き抱えるようにミルクをあげていたのですが、犬の体の構造上あまり良く無いらしく、今ではお座りした状態であげてます！大変な事は哺乳瓶であげると飛び散る事です笑」
――哺乳瓶でミルクを飲んでいる時のスノウくんは、どのような表情を見せてくれますか？
「表情一択なのですが完全に赤ちゃんの表情になりますね笑。哺乳瓶を吸うと言うよりかは一生懸命舐めて飲んでる感じで最高に可愛いです！」
――スノウくんにとってこの「ミルクタイム」はどのような時間になっていると感じますか？
「真夏の仕事終わりにキンキンに冷えた生ビールを一気飲みするような最高の至福の時間だと思います笑」
――赤ちゃん返りをして甘える一方で、スノウくんがベビ太郎くんに対して「お兄ちゃん」らしさを見せるのはどんな瞬間でしょうか？
「ベビ太郎がスノウの毛を引っ張っちゃったり叩いたりしちゃう時があるのですが一切怒らずに終始優しい顔でいてくれる所やベビ太郎が寝てる時ミルク飲んでる時遊んでる時にさりげなく隣に居てくれるところです！」
スノウくんとベビ太郎くんの日常は、InstagramやYouTubeで見ることができる。