今回は、不倫しまくり、妻に甘え続けた夫の末路についてのエピソードを紹介します。

次期社長になれると思ったのに…

「勤務先の社長の娘と結婚しました。将来は俺も社長になれるかも、なんて期待しましたね。

ただあまり大きい声では言えませんが、俺は女好きで素敵な女性を見ると声をかけずにいられません。つい最近まで、ある女性と不倫関係にありましたが、まさか妻にはバレていないだろうと思っていました。

しかしある日、妻が義父と一緒にあらわれ、『離婚してください』と言い、俺の不倫の証拠写真を何枚も見せられたんです。そこには不倫相手だけじゃなく、一夜限りの関係の女性との写真もあり……。

義父には『君には心底がっかりしたよ』『娘を裏切るような奴に仕事を任せられない』『仕事を辞めてもらった方が君のためにもいいだろう。職場のみんなは君の不倫を知っているからな』と言われ、唖然としました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年9月）

▽ お義父さんとしては、不倫三昧な義理の息子を、自分の会社に置いておくのは嫌ですよね。まぁ自業自得と言えるかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。