お笑いタレントのスギちゃん（52）が17日までにXを更新。ニューヘアを披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。

スギちゃんは16日午後6時17分、Xに、「リクエストに応えて前髪無くしてみたぜぇ」と投稿。1分11秒の動画をアップした。

スギちゃんといえば、1本（一房）の前髪がおでこにたれた、ワイルドな髪型で知られる。今回の動画では、真剣な表情のスギちゃんが右手で前髪を生え際に沿って、右側になでつけ、前髪のないニューヘアを実現しようとしている。

しかし、真剣な表情で、時折、荒い息遣いを漏らしながら、無骨な右手でなでつけようとしているが、前髪は言うことを聞かず。なでつけきれず、斜めになってしまうため、これを何度もねじ伏せる様子が克明に捉えられている。

最後には、ニューヘアが完成。険しく真剣な表情だったスギちゃんの顔が和らぎ、エンディングを迎えている。

このニューヘア投稿に、Xでは「動画は15秒でお願いします 長いです」、「ゴメンだぜぇ 前髪よりも動画から聞こえて来る謎の息づかいの声?の方が気になったぜぇ」「モタモタしてるから、ついつい最後まで観ちゃったぜぇ」「長いです しかもあまり変わらない」「全然できてないぜぇ」など次々と反響が寄せられた。

スギちゃんの前髪といえば、トレードマークの1つ。25年10月29日のブログでは、洗髪後とみられる写真をアップ。前髪は洗髪後もいつもの形を保ってはいたが、髪は傷み、付け根が赤く、腫れてしまっていた。この時もスギちゃんは「申し訳なかったぜぇ 自分の体がこんなに悲鳴をあげてたとは気づかなかったぜぇ 酷使しすぎてしまっていたぜぇ 前髪の付け根がこんなにもかぶれていたなんて 前髪に無理させていたみたいだぜぇ 前髪よハードだったろぉ」と、大事なトレードマークをいたわっていた。