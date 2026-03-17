「なんで、きむらバンドが」ウエストランド井口“メロい芸人ランキング”に物申す！

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

3月16日（月）に放送された同番組では、井口が“メロい芸人ランキング”について、実名有りで物申した。

【映像】井口が芸人のYouTubeチャンネルに突っかかる！

今回は井口と久保田が、お笑いの養成所生へのアンケート結果をもとに作成した「講師になってほしい！ひな壇芸人ランキング」についてトークを繰り広げた。

“ひな壇芸人”とは、バラエティ番組で出演者席に座り、ガヤや裏回しなど、その場でコメントすることで笑いをとる芸人のことだ。

MC2人もランキングに見事ランクインするなか、井口は「悪口をネタにする」秘訣を明かす一幕も。「今の若者は全員ダメ」といったように、主語を大きくすることで誰のことを言っているかわからないようにしていると語った。

しかし井口は「一番近々は、なんか今…」と切り出すと、「（お笑いコンビの）ニューヨークのYouTubeチャンネルで、メロい芸人ランキング（をやっていたんだけど）なにあれ？」とピンポイントで毒舌を炸裂させる。さらに「なんで（たくろうの）きむらバンドがメロいんだよ！」と力強く訴え、久保田は笑いながら「もう（動画を）見るな」とツッコミを入れていた。