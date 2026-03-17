4月9日より放送がスタートするフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の新キャストとして、佐津川愛美、月城かなと、森優作、YU、白本彩奈、吉田萌果、安井順平らの出演が発表された。

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本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジックラブストーリー。木南晴夏が主人公・坪倉あゆみ、高杉真宙が演じるイタリアンシェフ・Keiをそれぞれ演じる。

『続・続・最後から二番目の恋』（2025年／フジテレビ系）などに出演する佐津川が演じるのは、ヨガインストラクターとして活躍するあゆみの劇団時代の友人・吉野舞。現在は人気インストラクター兼インフルエンサーとして活動しているが、その活躍の一方では心の奥でずっと“誰かに選ばれたい”という思いを抱え続けている。あゆみ（木南晴夏）や里佳（月城かなと）とは長年の友人関係にあるものの、女優として成功し結婚も手に入れたあゆみに対し、次第に複雑な感情を抱くようになり……。

『終幕のロンド』（2025年／カンテレ・フジテレビ系）などの月城が演じるのは、テレビ局の社会部記者として働く長峰里佳。あゆみの劇団時代からの親友であり、仕事一筋のバリキャリ女性。ある事故をきっかけに独自の調査を進める中で、やがて “ある疑惑”へとたどり着いてしまう。その事実は、親友であるあゆみの人生にも関わるものだった。

森が演じるのは、坪倉グループ社長・坪倉渉の秘書・小林達也。常に社長のスケジュールを管理し、坪倉家にも頻繁に出入りする。感情をほとんど表に出さず、淡々と職務をこなす忠実な秘書。しかしその裏では、ある出来事に深く関わっていた過去を抱えている。

YUが演じるのは、イタリアの三つ星レストランで修行を積んだシェフ・加藤亮介。社長である渉にその才能を見い出され、坪倉グループと関わりを持つようになる。かつて女優だったあゆみの大ファンで、仕事上からあゆみとも知り合いになれたことを密かに喜んでいる。

『続・続・最後から二番目の恋』（2025年／フジテレビ系）に出演し、原点となった作品への再登場が話題を集めた白本が演じるのは、坪倉家の隣人で百貨店勤務の社会人1年目・鈴木小春。幼い頃に母を亡くし、父と二人で支え合いながら生きてきた。坪倉家の長女・陽菜（吉田萌果）のことを何かと気にかける“頼れるお姉さん”的存在だ。穏やかな笑顔の奥には、誰にも打ち明けていない想いを秘めている。

吉田が演じるのは、渉の一人娘で小学3年生の坪倉陽菜。母親が家を出ていった後、父と祖母のもとで育てられてきた。父の再婚によって、あゆみと新しい生活を始めるが、簡単には心を開くことができず、複雑な思いを抱えている。本来は明るい性格だが、繊細な面もある。

安井が演じるのは、坪倉家の隣人で建築士の鈴木林太郎。娘・小春を男手一つで育ててきた父親で、穏やかな人柄の持ち主。坪倉家とも長く交流があり、あゆみや陽菜を温かく見守る存在だが、彼は誰にも明かしていない“ある秘密”を抱えている。

■コメント・佐津川愛美（吉野舞役）主人公・坪倉あゆみの劇団時代からの友人、吉野舞を演じさせていただきます。それぞれの想いが交差する中で、自分や友人、まわりとの関係をどう進めていくのか。舞は何を考え、どう生きていきたいのか。誰もが心の奥に揺らぎを抱えながら日々を生きているのだと思います。登場人物たちの小さな感情の動きを感じていただけたらうれしいです。温かな料理と時間が、皆さまの心にもそっと届きますように。

・月城かなと（長峰里佳役）長峰里佳を演じます月城かなとです。里佳は、あゆみと同じ劇団出身ながらも女優の道には進まなかった女性です。社会部の記者として自分を確立しようとする里佳の姿。あゆみ、舞との友情関係がどう変化していくのか私自身もワクワクしています。皆様どうぞ楽しみにしていてくださいね。

・森優作（小林達也役）社長に対して忠実ながらもなかなかわからない部分が多い人物です。何を考えているのか。そういった部分を物語の行末と共に注目してもらえたらと思います。楽しんで観ていただけるよう精一杯頑張ります。宜しくお願い致します。

・YU（加藤亮介役）僕が演じさせていただく加藤亮介は、海外で修行を積んだ実力派のシェフです。そして、木南さんが演じるあゆみの大ファンでもあります。料理にも人にもまっすぐ向き合う、誠実で温かい人物だと感じています。僕自身、料理が趣味ということもあり、シェフ役を演じられることをとてもうれしく思っています。日頃から料理に癒やされる瞬間を感じているので、その温かさや優しさを、この作品を通して皆さんにも感じていただけたらうれしいです。

・白本彩奈（鈴木小春役）小春は、あるとき止まってしまった時間と一緒に、たくましく生きている、そんな女の子です。こころの深いところにある記憶や思い出を、引っ張り出すことはすごく力のいることだけど、このドラマの時間の中で、時にそれを皆さんと一緒に経験し、感じていただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

・吉田萌果（坪倉陽菜役）坪倉陽菜役を演じさせて頂きます、吉田萌果です！ 陽菜ちゃんは、お父さんに引き取られ、実のお母さんに会いたいと思っている女の子です。お父さんの奥さんとなる、あゆみさんと距離がありますが、物語が進んでいく中でどのような関係性になっていくか見てほしいです。しっかり陽菜ちゃんの気持ちが伝わるよう一生懸命頑張ります！ みなさま、ぜひご覧ください！

・安井順平（鈴木林太郎役）この度『今夜、秘密のキッチンで』に出演させていただきます安井順平です。坪倉家の隣人の鈴木林太郎を演じます。今言えることは建築士であること、一人娘の小春の父であること。それだけです。ただ、ちょっとだけ普通の父親とは違うところがありまして。いや、ちょっとどころじゃないか。かなり普通とは違うかも。これ以上は今は言えません。スタッフにそれ以上は秘密だと釘を刺されています。本当は言いたいんですとても。でも、言ったら僕は消されるかもしれない。消されたくないので言えません。放送見たらすぐわかることなのに。言えなくて悔しいです。だからみなさん、ぜひ放送を見て、その目で秘密を目撃してください。（文＝リアルサウンド編集部）