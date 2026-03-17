プレミアリーグ 25/26の第30節 ブレントフォードとウルバーハンプトンの試合が、3月17日05:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはマテウス・マネ（FW）、アダム・アームストロング（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ブレントフォードのキーン・ルイスポッター（FW）のアシストからマイケル・カヨデ（DF）がヘディングシュートを決めてブレントフォードが先制。

さらに37分ブレントフォードが追加点。ダンゴ・ウアタッラ（FW）のアシストからイゴーリ・チアゴ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、44分、ウルバーハンプトンのジャンリクネ・ベルガルド（MF）のアシストからアダム・アームストロング（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウルバーハンプトンは後半の頭から選手交代。マテウス・マネ（FW）からアンヘル・ゴメス（MF）に交代した。

68分、ブレントフォードが選手交代を行う。ケビン・シャーデ（FW）からイェホル・ヤルモリュク（MF）に交代した。

72分、ブレントフォードが選手交代を行う。ミケル・ダムスゴール（FW）に代わりクリストファー・アイエル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

74分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャンリクネ・ベルガルド（MF）からトル・アロコダレ（FW）に交代した。

77分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。ジョアン・ゴメス（MF）のアシストからトル・アロコダレ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ブレントフォードは57分にネーサン・コリンズ（DF）、77分にクリストファー・アイエル（DF）に、またウルバーハンプトンは24分にアダム・アームストロング（FW）、45+2分にラディスラフ・クレイチ（DF）、89分にアンヘル・ゴメス（MF）、90+4分にジョゼ・サ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-17 07:10:09 更新