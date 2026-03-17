ラ・リーガ 25/26の第28節 ラヨ・バリェカノとレバンテの試合が、3月17日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはフラン・ペレス（MF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、イバン・ロメロ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。レバンテのイケル・ロサーダ（FW）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がヘディングシュートを決めてレバンテが先制。

ここで前半が終了。0-1とレバンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラヨ・バリェカノは後半の頭から2人が交代。フラン・ペレス（MF）、ジェラール・グンバウ（MF）に代わりイリアス・アコマック（FW）、アルバロ・ガルシア（MF）がピッチに入る。

53分にラヨ・バリェカノのノーベル・メンディ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

55分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）からパコ・コルテス（FW）に交代した。

65分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。オスカル・バレンティン（MF）、アレマオ（FW）に代わりイシ・パラソン（MF）、アンドレイ・ラティウ（DF）がピッチに入る。

73分、レバンテは同時に2人を交代。イケル・ロサーダ（FW）、ビクトル・ガルシア（DF）に代わりケルビン・アリアーガ（MF）、ホセルイス・モラレス（FW）がピッチに入る。

74分、レバンテが選手交代を行う。イバン・ロメロ（FW）からユーゴ・ラグーバー（MF）に交代した。

76分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。イバン・バジウ（DF）からパテ・シス（MF）に交代した。

84分、レバンテが選手交代を行う。カルロス・エスピ（FW）からエタ・エヨング（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。フロリアン・ルジューヌ（DF）のアシストからパテ・シス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ラヨ・バリェカノは40分にホルヘ・デフルトス（FW）に、またレバンテは30分にTunde Kareem（FW）、58分にジェレミー・トルヤン（DF）、66分にパコ・コルテス（FW）、88分にマティアス・モレノ（DF）、90+4分にマヌ・サンチェス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-17 07:10:17 更新