名古屋圏でAQUOS wish5が首位に！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/3/17
「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
7位 A5 5G(au)（OPPO）
9位 Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）
10位 Pixel 9a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
7位 A5 5G(au)（OPPO）
9位 Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）
10位 Pixel 9a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。