花王「エスト」“角栓崩壊洗顔”が薬用処方でリニューアル　つるんとなめらかな肌へ

花王のプレステージブランド「エスト（est）」が、定番“角栓崩壊洗顔”を刷新し「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」（医薬部外品、130g 5280円）を6月5日に発売する。

【画像をもっと見る】

エストは、2000年に誕生。花王グループが化粧品事業においてグローバルに注力するブランド群「G11」の1つで、「Energy」と「Science」を軸に据え、エビデンスベースの皮膚科学とカウンセリングによる肌悩みに寄り添った商品を提案をしてきた。昨年売り上げは、2022年比で22％増と大きく伸長。中でも洗顔カテゴリーが好調で、2021年時点では1%だった構成比率が昨年には11％にまで拡大している。また、今回のリニューアルに先立ち、2024年にはエイジングケアライン「G.P.」を、昨年にはベーシックラインを刷新するなどをしてきた。

エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MEDの前身となるモデルは、2022年3月に誕生。“大人の隠れ角栓”に焦点を当てた洗顔料として、毛穴悩みやくすみ、肌のハリ感に悩みを抱える人に提案。発売されて以降、毎年売り上げが伸長しているというブランドの定番品だ。リニューアルでは、これまで叶えきれていなかったおでこや鼻の横にあるぷつぷつとした凸状に変化した毛穴の隆起“毛山”に着目した新処方モデルが登場する。

リニューアルモデルには、花王独自の角栓崩壊洗浄技術を採用。トロメタミン配合のジェルが毛穴に密着。詰まった角栓を分解洗浄する。炎症抑制効果のあるグリチル酸ジカリウムのほか、ハイビスカスエキスと、独自の保湿成分エクトピオシスαをブレンド。肌あれやニキビを予防しながら、古い角質をしっかりと除去。つるんとなめらかな肌に導く。香りはベルガモットやローズ、ジャスミン、ムスクなどが調和するアクアティックフローラルに仕上げた。