17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45.5ポイント高の3633.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4079.93ポイント ボリンジャーバンド3σ

3973.32ポイント ボリンジャーバンド2σ

3866.71ポイント ボリンジャーバンド1σ

3760.10ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3653.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3633.80ポイント 5日移動平均

3633.50ポイント 17日夜間取引終値

3614.25ポイント 一目均衡表・転換線

3610.73ポイント 16日TOPIX現物終値

3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3576.63ポイント 75日移動平均

3546.88ポイント ボリンジャーバンド2σ

3489.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3440.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

3236.83ポイント 200日移動平均





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