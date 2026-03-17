　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45.5ポイント高の3633.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4079.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3973.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3866.71ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3760.10ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3653.49ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3633.80ポイント　　5日移動平均
3633.50ポイント　　17日夜間取引終値
3614.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3610.73ポイント　　16日TOPIX現物終値
3588.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3576.63ポイント　　75日移動平均
3546.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3489.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3440.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3236.83ポイント　　200日移動平均


株探ニュース