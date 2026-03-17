TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45.5ポイント高の3633.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4079.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3973.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3866.71ポイント ボリンジャーバンド1σ
3760.10ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3653.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3633.80ポイント 5日移動平均
3633.50ポイント 17日夜間取引終値
3614.25ポイント 一目均衡表・転換線
3610.73ポイント 16日TOPIX現物終値
3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3576.63ポイント 75日移動平均
3546.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3489.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3440.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3236.83ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4079.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3973.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3866.71ポイント ボリンジャーバンド1σ
3760.10ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3653.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3633.80ポイント 5日移動平均
3633.50ポイント 17日夜間取引終値
3614.25ポイント 一目均衡表・転換線
3610.73ポイント 16日TOPIX現物終値
3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3576.63ポイント 75日移動平均
3546.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3489.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3440.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3236.83ポイント 200日移動平均
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