　17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の744ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

803.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
785.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
766.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
763.10ポイント　　16日東証グロース市場250指数現物終値
761.60ポイント　　5日移動平均
750.50ポイント　　一目均衡表・転換線
748.76ポイント　　25日移動平均
744.00ポイント　　17日夜間取引終値
735.50ポイント　　一目均衡表・基準線
733.20ポイント　　200日移動平均
730.53ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
712.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
709.60ポイント　　75日移動平均
697.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
694.07ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース