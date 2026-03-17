17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の744ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



803.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

785.22ポイント ボリンジャーバンド2σ

766.99ポイント ボリンジャーバンド1σ

763.10ポイント 16日東証グロース市場250指数現物終値

761.60ポイント 5日移動平均

750.50ポイント 一目均衡表・転換線

748.76ポイント 25日移動平均

744.00ポイント 17日夜間取引終値

735.50ポイント 一目均衡表・基準線

733.20ポイント 200日移動平均

730.53ポイント ボリンジャーバンド-1σ

712.30ポイント ボリンジャーバンド2σ

709.60ポイント 75日移動平均

697.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

694.07ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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