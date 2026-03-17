「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。16日のテーマは、「子どもも注意“花粉食物アレルギー”とは」です。

■2026年 花粉のピーク予測は？

徐々に暖かくなって花粉症の方はつらい時期かと思います。いままさにピークを迎えていて、日本気象協会が発表している今年の花粉のピーク予測を見てみると、スギ花粉は東日本から西日本の広い範囲で2月下旬から3月下旬まで。その後、ヒノキ花粉がピークになると予測されています。

環境省によると、およそ10年ごとに行われている調査で花粉症にかかっている人の割合は、10年ごとにおよそ10％ずつ増加しているといいます。

その要因として考えられているのは、戦後の国土の復旧や経済成長のために木材の需要が高まり、成長が早いスギやヒノキなどが植えられていったからだといわれています。

特にスギは樹齢が25年〜30年になると花粉の生産量が多くなってくるそうで、日本では現在、多くのスギがすでに樹齢30年以上になっていることから花粉症も増えているということなんです。

■子どもが花粉症と「診断された・思う」…48％

いまや“国民病”とも言われる花粉症ですが、クリニックによると花粉症ではないかと来院する子どもが増えているというんです。

「ここ10年〜20年で花粉症の患者全体が増えて、子どもも増えている」（ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック）

「去年に比べて子どもの患者数は1.2倍ほど増えている印象」（竹内内科小児科医院）

「今年診断した最年少は2歳2か月。去年に比べて子どもの患者数は1〜2割多い印象」（たなか耳鼻咽喉科）

またこんな調査もあります。大手製薬会社が小中学生の子どもがいる親1万4000人あまりに聞いたアンケートによると、子どもが「花粉症と診断された」「花粉症と思う」と答えた人は「48％」にのぼり、小中学生のおよそ2人に1人にのぼるということなんです。

■花粉食物アレルギー症候群とは？

大人も子どもも花粉症の人が気をつけないといけないというのが、食べ物によるアレルギー症状なんだそうです。

アレルギーや感染症に詳しい東京歯科大学の寺嶋毅教授に話を聞いたところ、「花粉食物アレルギー症候群」というものがあるそうです。

そもそも花粉症は、花粉の“タンパク質”に体の免疫が反応して、鼻水やくしゃみなどの症状が出ますが、「花粉食物アレルギー症候群」は花粉症の人の1割〜2割の人に発症し、花粉の“タンパク質”に似た野菜や果物を食べた時に「花粉」と勘違いして免疫が反応してしまい、唇の腫れや口のかゆみ、のどがイガイガするなどの症状が出るもので、まれに呼吸が苦しくなるなど重篤な症状になることもあるそうなので注意が必要です。

■花粉食物アレルギー症候群 何に注意？

花粉症の症状が重い人や、花粉症になって長い人が発症する可能性が高いということですが、ではどんな食べ物に注意すべきなのでしょうか。

飛散する時期や花粉によって、アレルギー反応を引き起こす食物が異なっていて、主な組み合わせは次のようになります。

飛散時期1月〜6月、ハンノキやシラカバの花粉症の人は「りんご・桃・大豆・豆乳」など。

飛散時期2月〜5月、スギやヒノキの花粉症の人は「トマト・りんご・桃・サクランボ」など。

飛散時期7月〜11月、ブタクサの花粉症の人は「メロン・スイカ」などが、花粉の多い時期に症状が出やすいということです。

■加熱で“タンパク質分解”も…大豆食品は注意

症状が出る食べ物を食べる際は、加熱することで対策になるそう。タンパク質が分解されたり形が変わったりするので、別物にしてしまうそうなんです。

ただ、豆乳などの大豆食品は、加熱による分解が不十分なことがあるため注意してほしいということです。

寺嶋教授は子どもの発症も増えている中で、「もし子どもが違和感を覚えても“好き嫌い”で言っていると思いがちですが、花粉食物アレルギーの場合もあるので、親も知識として持っておくことが大事」だとしています。