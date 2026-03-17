ももいろクローバーZの高城れにが15日、自身のインスタグラムでハーフマラソンに参加し、自己ベストを記録したことを明かした。



【写真】ハーフマラソンで自己ベスト 思い出の地で好走した確かな証し

高城は「ふくやまマラソン」と題し、「ハーフとしては自己ベスト更新!!!!」と完走証の写真を添えて投稿。氏名の欄には「高城れに」としっかり。「1時間55分47秒(ネットタイム：1時間55分32秒)」と走破タイムも書かれている。



参加したのは15日に行われた「第44回ふくやまマラソン」。大会の公式ページにもゲストランナーとして出場することが事前に告知されており、「私にマラソンを挑戦するきっかけをくれたふくやまマラソン。 3キロからの挑戦でしたが、今回はハーフを走らせていただきます！ ライブさせていただいたり素敵な思い出がたくさんあるこの地で最高のコンディションで走りきれるよう頑張ります！」と意気込みのコメントを寄せていた。



23年に同マラソンに参加したことをきっかけにランナーとして目覚めた高城。その後も24年12月には「京都亀岡ハーフマラソン」で完走＆自己ベストを更新し、25年3月には「穂の国・豊橋ハーフマラソン」に参加した。10月の「横浜マラソン2025」の湾岸ハイウェイランでは自己ベストの快走に、「めちゃ嬉しいー！ 地元でこのタイムは我ながら頑張った！」と喜びをつづっている。



経験を重ねて戻ってきた舞台で好記録もマーク。「レベルアップして帰ってこれて、ベストが更新できてとても嬉しかった」とつづった高城。最後に「たくさんの応援ありがとうございました！ そしてランナーのみなさん、お疲れ様でした！」と、感謝とランナー仲間へのねぎらいのメッセージを記した。



ファンからは「自己ベストおめでとう」「本当にすごすぎる」「練習しないと走れないですね」と日々の努力をたたえる声も。参加者からも「同じコース走れたの感激」「声掛けしてもらって凄く力になりました」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）