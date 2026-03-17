元フランス代表ティエリ・アンリ氏の肉体改造を「ESPN」イギリス版が伝えた

現役を引退した選手の体型が変わることは、珍しくない。

多くの場合は、現役時代よりも太ることが多いが、かつてイングランド1部アーセナルやスペイン1部でも活躍した元フランス代表戦士は、サッカー選手だった当時よりも、より筋肉質になって話題を呼んでいる。

引退後の肉体改造の成果が伝えられたのは、元フランス代表FWティエリ・アンリ氏。「ESPN」イギリス版は公式Xでアンリ氏がサッカー選手だった28歳当時の写真と48歳となった現在の写真の両方をアップした。

28歳のときの写真はアンダーシャツを着たものだが、48歳の写真はパンツのみで上半身は裸の写真だが、明らかに筋肉量が増えており「まだレベルアップ中！」と「ESPN」は伝えている。

SNSでは「年齢はスピードを衰えさせても、心構えは色褪せない」「48歳で、信じがたい体型だ。多くの若いアスリートより鍛えられている」「現役復帰を考えているのか？」「キングである理由だ」「熟成されるワインのよう」「AIじゃないの？」「現役時代と変わらないオーラが漂う」「驚異的」「50歳近くで鍛えるなんて理解できない。ビーチでワインを楽しむ年齢だろ」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）