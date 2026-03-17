2月28日、アメリカによるイラン攻撃が始まった。ベネズエラ攻撃に引き続き、今度はイラン攻撃だ。私は、トランプ大統領は戦争をしない大統領だと思っていたが、2期目を迎えて変節したようだ。

さて、今回のアメリカによるイラン攻撃は、ウクライナ戦争でロシアが国際的非難を浴びた軍事力による現状変更そのものである。しかもトランプ大統領が自ら、あと1回の話し合いでアメリカとイランの合意はできるとマスコミに向けて発言していたのに、その1回の話し合いをしないで、だまし討ちのような形でイラン攻撃を行い、ハメネイ師らイランの主要幹部を殺害したのである。アメリカのやったことは国際的非難を受けて当然である。

しかし、我が国の保守派と言われる人たちはアメリカの言い分を受け入れて、イランが核武装しようとしていたから、あるいは中東などでテロ支援を行っていたからとか言って、軍事力で現状を変更しようとしているアメリカを非難しない。イランの言い分など聞こうともしない。これらの保守派と言われる人たちは、ロシアのウクライナ侵攻の際にはロシアの言い分など聞いてもしょうがない、軍事力で現状を変えることは絶対に許してはいけない、それを許すと中国の台湾侵攻や沖縄侵攻を認めることになる、と言っていたのではなかったか。

保守派の米国絶対主義は日本の国益に影響

私はここでアメリカを非難せよと言っているわけではない。日本は国の守りをアメリカに頼っており、まして今週には高市早苗首相がアメリカを訪問し、トランプ大統領とのトップ会談が控えており、直接的なアメリカ批判は得策ではないと思われる。

思うに保守派と言われる人たちは、アメリカは絶対正義、反米勢力は絶対悪という思い込みがあるのではないか。そのためにウクライナ戦争では、我が国にとってはそれほど肩入れしなくてもいいウクライナを強く支持し、ロシアを完全に敵にしてしまった。ロシアからの石油やガスの輸入ができなくなり、サハリンⅠ、サハリンⅡの開発プロジェクトもつぶれ、北方海域の漁業活動にも制限を受けている。

今回、同じ轍（てつ）を踏まないようにすべきだ。イランには日本に対する親日感情があり、これまでも友好的な関係が続いてきた。かつて、安倍総理もトランプ大統領に会った直後にイランを訪れ、ハメネイ師と会談をしている。アメリカは日本にとって安全保障上、重要な国である。しかし、だからと言ってイランと完全に敵対するような関係にならないよう、日本もしたたかに行動しなければならない。ウクライナ戦争でロシアとの関係を完全に壊したようにならぬよう。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄