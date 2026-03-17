ヒルトン福岡シーホークは、福岡ソフトバンクホークス公式戦観戦チケット付き宿泊プラン「野球観戦宿泊プラン」を3月28日から9月27日まで提供する。

チェックイン日のA指定席観戦チケットに加え、4階ブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」の朝食ビュッフェ、球団マスコット柄のスポーツタオル、1室1台分の駐車場無料特典を提供する。試合観戦後に最上階バー＆ダイニング「CLOUDS」を午後9時以降に利用すると、ドリンクを15％割引く。客室はみずほPayPayドーム福岡側の眺望を楽しめる17階から29階までの「ツインヒルトン高層フロア」や「ツインプレミアムデラックス」など。朝食は博多ラーメンや福岡の郷土料理など和洋中約50種類の料理をビュッフェ形式で提供する。

予約受付期間は9月13日まで。宿泊料金は2名1室利用時46,613円から。税・サービス料込。ベッド1台につき6歳未満の子どもの添寝は1人まで無料。添寝の子どもの観戦チケットはプランには含まれておらず、野球チケットは4歳から必要となる。宿泊日の14日前までの要予約。予約受付は既に開始している。