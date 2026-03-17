写真：takasu／Shutertock.com

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

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2025年、上場企業の早期退職は「赤字」より「黒字」が主流に

東京商工リサーチによると、2025年の早期・希望退職募集が判明した上場企業は43社で、募集人数は1万7875人に及びます。うち7割弱に相当する29社は赤字ではなく、将来に向けて事業転換することなどを見越したいわゆる“黒字リストラ”です。

変化は時に痛みを伴いますが、AIなどのテクノロジーが著しく進化している中、黒字であっても先手を打って構造改革に取り組む姿勢が表れています。切羽詰まるまで行動に移せない会社も少なくないだけに、黒字でもリストラに取り組む姿勢は時代の急流に積極的に立ち向かっている印象を受けます。

ただ、本来であれば組織や業務の構造再構築を意味するリストラは、一般的に人員削減の意味で受けとられがちです。中には、AI時代の到来に備えることを口実に不都合な人員削減を正当化しているだけの“AIウォッシング”ではないかと見る向きもあります。

環境変化を恐れずに受け入れて未来を先取りした取り組みなのか、体のいい人減らしに過ぎないのか──。黒字リストラに取り組む会社は、世の中にどんなメッセージを発していることになるのでしょうか。

黒字リストラに取り組んだ会社として東京商工リサーチが挙げているのは、三菱電機、パナソニックホールディングス（HD）、三菱ケミカルグループ、明治HD、ソニーグループ、日清紡HDなど、錚々たる大企業です。それだけに、黒字リストラは時代をリードする先進的な取り組みに見えます。

いまはVUCA（Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性）と言われるように、変化が激しく先行きが見通しづらい時代になっています。

中でもインパクトが大きいと考えられるのは、生成AIや複雑なタスクを自律的に実行するAIエージェントなどがもたらす影響です。

「AIを使いこなせるか」が企業の競争力を左右する分水嶺に

オフィスに一人一台のパソコンが設置されるきっかけとなった「Windows 95」の発売以降、社員がパソコンを使いこなせるかどうかは会社全体の業務効率を大きく左右してきました。これからはAIを使いこなせることが、競争力向上の鍵を握りそうな機運が生まれています。会社をAI時代に適合させ、業務体制を構造改革する必要性は待ったなしの状況です。

会社が目指す方向が従来と変われば、求められる人材のイメージも必然的に変わることになります。人的資本経営の重要性が指摘される中、ほかに方法がないのであれば人材を入れ替えてでも、会社を新しく生まれ変わらせなければなりません。

スキルの再定義、役割の再設計、評価制度の見直しなど、あらゆる側面からAI時代到来に合わせた再構築を進める必要があります。

黒字であってもリストラを進める根底にあるのは、さまざまな視点からの合理的判断です。

これから会社が目指す姿を思い描いた時、人員削減には一定の合理性があります。法的リスクなどを考慮しつつ、安易に解雇するようなことは避けて早期・希望退職募集という形をとる手法も理に適っています。

また、赤字に転落してからではなく財務体力があるうちに決行すれば、割増退職金や再就職サポートなどもより手厚く提供することができます。

さらには、将来に向けて先手を打つ姿勢を示すことで株主や投資家に対してもアピールできます。その上で事業が見事に発展していくシナリオが描けるのであれば、あらゆる側面から見て合理的判断だと言えそうです。

一方、痛みを伴う苦渋の決断でもあります。

これまで一緒に働いてきた社員が退職することに断腸の思いを抱いたとしても、経営サイドは心を鬼にして非情な判断を下し、会社にとって合理的に判断した方針を貫かなければなりません。その決断は、何よりも会社の発展を最優先する力強いメッセージとして世の中に伝わることになるはずです。

「働かないおじさん」の排除は正義か？ 能力ではなく年齢で線引きする危うさ

ところが、気になる点があります。黒字リストラを行う会社の多くが、45歳以上とか50歳以上といった年齢制限を設けていることです。

年齢が高いほど社歴が長いケースが多く、社歴が長いほどこれまでの会社の方針や体質にどっぷりと浸かってきた人が多いことを考えると、これもまた合理的な線引きではあるのだと思います。

世の中の変化が急激であればあるほど、早くかじを切らなければ会社はどんどん時代に置いていかれてしまいます。いまは黒字であったとしても、自らが変化できなければ会社はやがて失速し、他社との競争に敗れて存続できなくなれば社員たちを路頭に迷わせることになります。そのような状態に陥らないよう先手を打つのは、経営サイドの責務です。

ただ、一方で黒字リストラを行っている会社の多くがダイバーシティ推進の大切さも掲げています。ホームページ上にダイバーシティの特設コーナーを設けている会社も少なくありません。それらには、以下のような記述が見られます。

「個々の多様性を尊重する」

「国籍や年齢や性別や障がいなどの違いを受け入れる」

「制約要因に関わらず能力を最大限に発揮する」

これらの言葉は、社会や社員といったステークホルダーに対して会社がどのような姿勢で事業運営していくのかを示す宣言であり、価値観として大切にしていくという約束です。

早期・希望退職を募ることは、組織を変革する上で合理的な取り組みかもしれません。また、会社が目指す方向性と保有する技能や仕事に向き合うスタンスとの間にズレがある社員に変革を求めるのも必要なことです。時代が変化し、会社も変化しようとしている時に、社員が変化を拒むようでは、組織全体の競争力が低下するのは目に見えています。

しかしながら、一定以上の年齢で線引きしてしまうと、時代に合わせて変化できるかや戦力と見なすかどうかを能力に関係なく年齢だけで判断していることになります。

中には「働かないおじさん」などと揶揄されるように、生産性が低いにもかかわらず仕事ぶりに見合わない高給を受け取る年配社員もいるかもしれません。そんな社員が退職すれば、経済的観点の合理性には適っているでしょう。

ただ、判断基準を年齢にしてしまうと、ダイバーシティ推進に取り組むという主張とは整合性が取れなくなります。仕事に前向きでない社員を雇い続けること自体は不合理に違いないとしても、そのような社員は年齢問わずどんな年代にもいるはずです。

年齢制限を設けることには、収益や資本効率などの観点から一定の経済合理性はあったとしても、会社として大切にする価値観や哲学といった理念合理性の観点からは矛盾し、暗にダブルスタンダードであることを示すメッセージになっています。その結果失うのは、社会や社員に対する会社の信頼です。

開き直って「きれいごとで経営はできない」などと主張しようものなら、大々的に掲げたダイバーシティ推進自体がきれいごとだと告白していることになります。それはやぶ蛇というものです。守れない約束であれば、最初から掲げるべきではありません。

経済と理念は車の両輪、不合理なメッセージが企業の「未来」を蝕むリスク

理念合理性に反していたとしても経済合理性にかなっていれば、一時的に業績にとってプラスの効果が出ることもあります。

ただ、矛盾した方針で押し切ったという事実は残り続けるため、AI適合が理由に見えて、本音は高齢層の人員削減が目的のAIウォッシングではないかなどとそしりを受けても致し方ない面があるようにも感じます。

またそれ以上に問題なのは、一定以上の年齢であることだけを根拠に社員を戦力として見なさなくなり、活かすことができない会社の体質です。戦力となり得る社員の可能性を放棄してしまうのは、弱点にはなれども強みになることはありません。

人員削減すれば退職した社員たちはもちろん、その家族の生活にも影響が生じることになります。会社の存続や利益の最大化を考えた時に、経営サイドとして経済合理性を軸に判断するのは必要なことですが、利益を削ってでも社員や家族の生活を守ろうとする姿勢と比較した時、何を優先する経営が持続可能で、社会的な支持を得やすいのかは、一概には決められないように思います。

一方、理念合理性ばかり追求して会社がつぶれてしまっては元も子もありません。社員が成果を出せていないにもかかわらず、ダイバーシティ推進などをうたうだけでは文字通りきれいごとになってしまいます。

売上利益は増やしていても、関わる人を不幸にしてしまう経済合理性一色の会社は社会にとって存在価値がありません。美辞麗句を並べて素晴らしい理念を掲げているものの、利益を生まず存続できない理念合理性一色の会社は社会を豊かにはできません。

経済合理性と理念合理性は、両輪として連動させながら回していく必要があるものです。どちらか一方しか実行していないにもかかわらず、両立させているかのように見せかけたところで、影のようにもう一方の不合理性がどこまでもつきまとうことになります。

ある一面においては合理的でポジティブなメッセージでも、別の方向から見ると不合理なマイナスのメッセージになってしまう。黒字リストラの遂行には、そのようなかじ取りの難しさが潜んでいると言えるのではないでしょうか。

筆者：川上 敬太郎