なぜ、人間に動物の臓器を移植する「異種移植」は失敗を繰り返してきたのか「納得の理由」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

これまでの異種移植

人間間の腎臓移植が始まったのは、1950年代のことです。

その後、免疫を抑える薬（免疫抑制剤）のおかげで、移植した腎臓が身体に定着する成功率が上がって、1960年代には、臨床的な医療として使われるようになりました。

実は、もっと昔、20世紀の初めから、動物の臓器を人間に移植する異種移植の試みは始まっていました。羊、豚、山羊、サルなどの臓器を使った移植が行われていたのです。しかし、うまくいかないケースがほとんどだったため、いったんは中止されました。

ところが、人間間の腎臓移植が成功し始めたことを受けて、1960年代には再び動物の臓器を人間に使う試みが行われました。当時、チンパンジーやヒヒの腎臓を人間の患者に移植した例もあります。しかし、こうした患者は、長くても数ヵ月で亡くなってしまったため、行われなくなりました。同じ1960年代には、動物の心臓や肝臓を人間に移植する試みもありましたが、やはり成功しませんでした。

失敗の理由は、人間と他の動物のあいだには「種の壁」があって、人間の身体は動物の臓器を「異物」として強く拒絶し、免疫反応を起こしてしまうからです。そのため、動物から人間への移植は、1990年代以降には、ほとんど行われなくなっていました。

ところが、ここ数年、ゲノム編集技術の発展によって「種の壁」を超えることができるようになって、再び異種移植の研究が活発になっています。とくに、豚の臓器をサルのような霊長類に移植する実験で成果が出るようになり、いよいよ人間への応用が現実味を帯びてきたのが現在の状況です。研究の中心となっているのは、とくに移植のニーズが高い腎臓、そして、成功するかどうかがそのまま命に関わる心臓の2つです。

豚から人間への最初の異種移植で成功したとされるのは、2021年10月に行われた腎臓の移植実験です。これは、ニューヨーク大学のランゴン・メディカルセンターで、先ほども登場したレヴィヴィコル社が開発した豚の腎臓を使って行われました。ただし、このとき移植されたのは「生きた患者」ではなく、すでに脳死状態にある人でした。

移植の目的は、豚の腎臓が人間の体内で機能するかどうか、免疫による拒絶反応が起きるかどうかを確認することでした。脳死者から臓器を取り出すことは、現代の医療では一般的に認められています。そのため、「脳死状態の人間を使って臓器の実験をしても、それは人体実験ではない」と考えられているのです。

生命倫理学的には、「生命が終わったとされる身体を研究に使うことは問題ない」という立場が多いですが、これをどこまで受け入れるかは、人それぞれの価値観に関わる問題でもあります。「もう亡くなった遺体なのだから実験に使ってもかまわない」と割り切ってしまっていいのかどうか。私たちは医療の進歩と同時に、こうした倫理的な問いにも向き合わなければならない時代に入っているのかもしれません。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること