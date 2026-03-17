地上げに賭博、管理売春…かつて「我が世の春」を謳歌した暴力団が”シノギの消滅”により凋落した歴史

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

賭博も永久に排除された

最初にとりあえず暴力団の経済面、つまりシノギの変化を見よう。

警察庁の調査によれば、バブル盛期（1989年）、暴力団の構成員は約8万8000人（2023年は総数が2万400人）いて、一人当たりの年収額は1477万円に上ったという。今、年収1400万円以上の層は、暴力団の中でも上納金で食えるか、よほどのうまいシノギに恵まれた者か、ごく一部の中堅層以上に限られよう。それ以下の層は住民税の非課税世帯ギリギリと考えてよい。

バブル期、暴力団は地上げや株を手がけ、我が世の春を謳歌した。末端の組員であっても、いつか俺の懐にも億というカネを、と夢見ることができた。しかしバブルの破裂直後に地上げからも株式取引口座からも暴力団は排除された。

賭博は暴力団の伝統的な資金源の一つだったが、常設の盆（ほぼ毎日開設されている博打場）は根こそぎ潰され、総長賭博など身内で行う大賭博の開帳も禁圧された。かといって競馬、競輪、競艇、オートレース（公営競技）のノミ行為もダメ、自ら行う野球賭博も警察により各個撃破された。パチンコホールからの用心棒代の取り立てや景品買いも禁止され、闇カジノの開設も潰され、みすみす太客は海外のカジノやオンラインカジノに持って行かれる始末である。

彼らが行えるギャンブルは身内だけで行う麻雀ぐらいなものだろう。賭博は彼らのシノギから永久消滅した。

管理売春もほとんどなくなった

同じく伝統的なシノギだった管理売春も、売春するような女性の多くがヒモや客引き、ボディガード役を必要とせず、スマホの出会い系サイトやパパ活行動などを通じて客になる男性を自ら探し、万一の事故は自分持ちという自己責任を負う形で客の男性と向かい合い、カネの授受を行い、完結する。やくざが中間搾取する余地は狭まり、管理売春をシノギにすることは難しくなった。

女性のスカウトや他店替えの請負も新宿歌舞伎町では、専業化した会社類似の組織が手がけ、暴力団は会社からわずかなみかじめ料をもらう程度で、ほぼ排除された。

覚醒剤や大麻の密売だけが依然としてやくざのシノギであり続けているが、これも大麻流通のネット化や一般人や外国人による大麻栽培、大麻密輸などの増加で決して安泰とはいえない。

科学警察研究所の調査によれば、組員の多くは理想的な親分像の要件として「カネがあり、カネを作る能力があること」を最重視しているという。つまり暴力団の組員はいわば暴力団を仕事の基地として、そこでの指示や自分の才覚による働きによって生活したいと考えている。だが、暴力団事務所には仕事がなく、自分で探そうと街を歩いても、やはり仕事は転がっていない、という現実がある。

暴力団の首脳部はついに低落する伝統的なシノギとは別の、新しいシノギを創出することができなかった。新シノギの創出は主として半グレ、匿流が担い、暴力団はわずかに彼らからノウハウを習い、マネすることぐらいしかできず、凋落の一途を辿った。

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