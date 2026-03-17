実は日本人の多数派はリベラルだった！…調査で判明した「自民党圧勝」の裏に隠された真実

自民党が圧勝した衆院選。

世間では「リベラルの終焉」が囁かれたが、4万人超の調査データは意外な結果となった。日本人の多数派はリベラルだったのである。

本記事では、大規模データが暴いた日本社会の意外な正体と、自民党圧勝の裏に隠された巧妙なカラクリについて詳しく見ていく。

リベラルは死んだのか？

自由民主党が圧勝した衆議院議員選挙の結果を受けて、「リベラルの死」「リベラルの終焉」といった言説があふれるようになった。たしかに立憲民主党というリベラル政党は衆議院から消滅したし、リベラル派とされる議員はほとんどが落選した。しかし、だからといって「リベラルが死んだ」とはいえない。なぜならリベラルとは、政党や政治家の集団だけを指すのではなく、リベラルな価値観や政治的主張を共有する人々のことであり、こうした人々は厳然と存在し続けているからである。そうである以上、たしかに困難は伴うかもしれないが、リベラル政党が復活し、リベラル政治家が再び国会に姿を現わすことは可能である。

もっともリベラルという言葉には決まった定義がなく、さまざまな意味で用いられてきた。とりあえずここでは、リベラルを拙著『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』（講談社現代新書）で論じた、現代日本における政治的対立の3つの軸に沿ってとらえることにしたい。

第1の軸は、敗戦後から1960年の日米安保条約改定までの間に形成された、いわゆる「保守」と「革新」の対立である。つまり、日米安保体制と再軍備を支持し、憲法を改正して戦前体制に回帰しようとする「保守」と、戦後民主主義を支持して旧体制を否定し、日米安保体制と再軍備に反対し、憲法を擁護する「革新」の二極対立である。

ところが21世紀になり、経済的格差の拡大が注目されて日本が「格差社会」と呼ばれるようになってからは、格差拡大を容認するか、格差拡大を否定して所得再分配による格差縮小を目指すかが新しい対立軸になった。これが政治的対立の第2の軸である。

そして近年、「保守」という言葉に新しい独特のニュアンスが付け加わり、これが第3の軸を形成するようになった。それは、在日中国人や在日コリアンを敵視し、移民の流入を嫌悪する、排外主義のニュアンスである。この傾向は、選択的夫婦別姓の拒否や性の多様性の否定などとも関連しながら、政治的対立の新しい軸となっている。

これら3つの軸は、互いに緩やかに関連し合いながら、政治的対立の構図を形成するようになった。つまり「右」に憲法改正と日米安保体制堅持、格差拡大容認、排外主義が位置し、「左」にこれと反対の立場が位置するという構図である。リベラルは、おおむね3つの軸の上で左に位置する人々と考えていいが、そのすべてで左に位置するような人々は少ないから、その範囲はもう少し幅広くとらえた方がいい。社会調査データにもとづいて、考えてみよう。

政治的態度からみた日本人の5類型

データは「2022年三大都市圏調査」から得られたものである。この調査は2022年1月から2月にかけて、東京圏、名古屋圏、京阪神圏の三大都市圏に住む20歳から69歳の住民を対象に、インターネット調査の方法で実施された。回答者は東京圏2万6001人、名古屋圏6218人、京阪神圏1万1601人の合計4万3820人だった。調査の設問には、上の3つの軸に関する設問が盛り込まれている。

3つの軸それぞれに対応する設問をクラスター分析という方法で分析したところ、回答者はその政治的立ち位置にもとづいて5つのグループ（クラスター）に分類されることがわかった。分析結果の詳細は、「このままでは日本は滅ぶ！…未曾有の危機から救う「最善の方法」」で紹介したので、ここではその概要だけを表で示しておこう。

クラスター1は全体の26.4％を占める最大のクラスターで、女性比率が58.0％と高い。憲法九条改正には反対で、格差縮小政策を支持し、排外主義的傾向はやや弱い。第1と第2の軸で「左」に位置する人々であり、「リベラル」と呼ぶことができる。自民党支持率は12.1％と低いが、野党支持率も16.4％にとどまり、6割には支持政党がない。6割近くが女性である。

クラスター2は2番目に大きいクラスターで、全体の21.0％を占め、3分の2近くが男性である。格差縮小政策を支持する人の比率が「リベラル」の次に高い反面、憲法九条改正を支持する人の比率が高い。第1の軸に関しては保守の立場をとりながら、第2の軸に関してはむしろ「左」に位置して弱者への配慮を見せる。中小企業や自営業者・農民を支持基盤としていたかつての自民党を思わせるところがあり、「伝統保守」と呼ぶことができる。排外主義的傾向はかなり強い。自民党支持率は27.9％と高いが、野党支持者が8.0％いるほか、維新支持者が14.8％と多いなど、自民党一色というわけではない。

クラスター3は全体の20.9％を占め、6割近くが女性である。憲法九条改正に反対する点ではリベラル色が強い。所得再分配を支持する人の比率は高くないが、大半が「あまりそう思わない」と回答しており、強硬に反対しているわけではない。排外主義的傾向は弱い。リベラル寄りではあるが格差縮小政策への態度がはっきりしないことから、「平和主義者」と呼んでおこう。

クラスター4は全体の18.5％を占める。このクラスターの特徴は、はっきりした態度をとらないことで、どの設問に対しても回答は「どちらかといえばそう思う」「あまりそう思わない」、あるいは「どちらともいえない」に集中している。おそらくどの政治的争点についても、関心がないのだろう。「無関心層」と呼んでおくことにする。

クラスター5はもっとも小さいクラスターで、全体に占める比率は13.2％である。男性比率が67.3％と非常に高い。格差縮小政策を強硬に拒否し、憲法九条改正を強く支持する一方、排外主義的な傾向が異様なほど強い。3つの軸のすべてで明確に「右」の立場をとる人々で、「新自由主義右翼」と呼ぶことができる。自民党支持率が36.7％と高く、野党支持率はわずか4.5％である。表には示さなかったが、国政選挙でいつも投票しているという人の比率がもっとも高いという特徴がある。

以上からわかることをまとめておこう。

第1に、現代日本ではリベラルの政治的立場をとる人々が相対的に多数を占めている。かなりはっきりしたリベラルの立場をとる「リベラル」がもっとも多く、これに近い「平和主義者」を加えれば半数近くを占める。これらの人々は、潜在的にはリベラル政党の支持基盤である。

しかし第2に、リベラル政党は、これらリベラルな人々の支持を得ていなかった。野党支持率は「リベラル」でもわずか16.4％、「平和主義者」では8.2％にとどまる。リベラル政党はこれらの人々を、まったくといっていいほど引きつけることができなかった。

そして第3に、自民党には強固な支持基盤があった。「新自由主義右翼」の自民党支持率は高く、しかも常に投票する人が多い。高市自民党が圧勝したとはいえ、第51回衆議院議員選挙比例区での自民党の得票率は約37％に過ぎなかった。ここで仮に新自由主義右翼の8割が自民党に投票していたとすれば、これが自民党の得票に占める比率はほぼ3分の1となる。民主党に政権を奪われてから、政権を奪還して今日に至るまで、自民党が以前よりも保守的かつ右派的な性格を強めてきたことについては多くの指摘があるが、その理由は、政権を奪還し、また維持するために、強固な支持基盤である新自由主義右翼の要求を、過剰に代表しようとしたからだろう。

しかし自民党には、弱点もあった。「平和主義者」も含めれば、リベラルな政治的立場をとる国民は相対的には多数派だったし、「伝統保守」は古くからの支持基盤だったとはいえ、格差の問題に関してはむしろリベラル寄りであり、けっして強固な支持基盤ではなくなっていたからである。

高市自民党が圧勝した理由

そこでそこで高市自民党が圧勝した理由を考えてみよう。

まずリベラル政党は、潜在的な支持基盤である「リベラル」、そして「平和主義者」の支持を集めることができなかった。しかもその上に、リベラル色を薄めた急造の中道改革連合で選挙戦に挑んだのたから、惨敗は必然だったといわざるをえない。立憲民主党は、平和憲法を支持し、さらに格差縮小を求めるリベラルな国民を、もっと信頼すべきだった。

さらに女性首相の登場である。「平和主義者」は潜在的にはリベラル寄りだとはいえ、自民党支持率が野党支持率を上回り、また女性の比率が高い。しかも高市自民は、憲法九条改正や新自由主義的政策を前面に掲げるわけではなく、争点を徹底的にあいまいにした。したがって「平和主義者」の支持が、女性リーダーを前面に出した自民党に流れたとしても不思議ではない。しかも「伝統保守」は排外主義的な傾向が強く、「リベラル」も排外主義と無縁ではない。このため高市首相が中国に強硬な姿勢を示し、中国がこれに猛反発するなかで、これらの排外主義的な部分の支持が自民党に流れたことは想像に難くない。

排外主義について、ひとつ付け加えておこう。次に示したのは、排外主義的傾向に関する2つの設問への回答の分布をみたものである。「自分の住む地域に外国人が増えてほしくない」に対して「とてもそう思う」と答えた人は13.4％と少なく、「ややそう思う」と合計しても約44％にとどまる。ところが「中国人・韓国人は日本のことを悪く言いすぎる」では「とてもそう思う」の比率が32.6％と格段に高く、「ややそう思う」の35.0％と合計すれば3分の2を超える。排外主義者だとまではいえない人々の間でも、中国への反発は強いのである。選挙前の世論調査でも、首相の中国に対する姿勢を評価する人の比率は高かった。このため高市自民は、参政党のように排外主義を前面に出すことなく、排外主義に流れがちな人々の票を獲得することができた。今回の衆院選で、中国はこの上なく強力な自民党のアシスト役を果たしたのである。

それでは崩壊の淵に立たされた日本の野党、とくに中道改革連合は、どうすればいいのか。おそらく最善の方向は、「リベラル」という立場のいちばん基本の部分に、あらゆる政策を集中させることである。

先述のように、リベラルという言葉に決まった定義はないが、政治思想に関心をもつ研究者の間には、リベラルとはどういうものかということについて、ほぼ合意がある。それは米国の哲学者ジョン・ロールズによって確立され、多くの研究者たちによって継承・発展させられてきたもので、おおむね次のように表現することができる。

リベラル（あるいはリベラリズム）とは、多様な個性や価値観をもつ個人が、育った社会や家庭環境の違いにもかかわらず、自分の生き方を自由に選択し、自分の目標を達成する機会を保障するため、政府が格差の縮小や再分配を含むさまさざまな施策をとるべきだとする立場のことである。

一見してわかるように、この意味でのリベラルは、先ほど挙げた政治的対立の3つの軸のうち、第2の軸と第3の軸の上で「左」の立場に立つものである。人々は等しく尊重され、生きる上での機会を保障されなければならない。国籍や民族、性別や性的志向によって異なる扱いを受けてはならない。リベラル政党はこの立場から、経済政策、労働政策、社会保障政策、教育政策など、さまざまな政策を体系的に立案し、オルタナティブな社会のあり方を大胆に提案すれば良いのである。

第2の軸に関して、「リベラル」「伝統保守」は合意することができる。「平和主義者」は格差の是正について必ずしも積極的ではないが、心優しい人々だから、格差拡大の弊害について丁寧に説明すれば合意は可能だろう。第3の軸に関して、「リベラル」と「平和主義者」は合意することができる。「伝統保守」はやや難しいかもしれないが、平等を重んじる人々である以上、積極的な排外主義の立場はとらないだろう。「新自由主義右翼」以外の3種類の人々の間に、緩やかな合意を形成することは可能だろう。

改めて中道改革連合の綱領を読み直してみたが、個々の政策が羅列されているに過ぎず、どのような社会を実現するのか、その社会はいまある社会よりどのように優れているのか、という点がまったく見えてこない。政権党である自民党ならば、いまある社会を前提として、好ましそうな政策をいろいろと提案するだけでいい。しかし政権を奪おうとする野党であれば、それだけでは決定的に足りない。社会が変わらないのであれば、政府を変える必要はないからである。

「 貧困になったのは努力しなかったから」？

最後に、希望のもてる分析結果をひとつ提示しておこう。

私は格差の問題についてマスコミの取材を受けることが多いが、しばしば辟易させられるのは、取材に訪れる記者のかなりの部分があらかじめ、「日本人の大部分は自己責任論を受け入れている」という仮説をもっていて、私からこの仮説を支持する証拠を引き出そうとすることである。

この仮説は、明らかに事実に反する。次のグラフは、「貧困になったのは努力しなかったからだ」という意見への賛否を、先ほどの5つのクラスター別にみたものである。全体では、「とてもそう思う」はわずか4.6%に過ぎず、「ややそう思う」の21.6%と合計しても4分の1程度にとどまる。この比率が「リベラル」で低いのは当然だが、「伝統保守」「平和主義者」「無関心層」でも2割から3割程度にとどまっており、半数近くに達しているのは「新自由主義右翼」だけである。貧困は自己責任ではないというリベラルな価値観を、大多数の人々が共有しており、「新自由主義右翼」だけが、ここから外れて孤立しているのである。

野党が一致して格差を争点とし、格差が縮小して貧困が解消される新しい社会のあり方を提案するならば、多くの人々を引きつけて「新自由主義右翼」を孤立させ、政治のあり方を変え、新しい社会を作り上げることは可能なはずである。野党に必要なのは、リベラルな立場を捨てることではなく、多くの人々を引きつける魅力と、一度引きつけた人々をとらえて放さない組織力である。これこそが、かつての日本社会党が解体したあとの野党に、もっとも欠けていたものなのである。

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