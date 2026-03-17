「伝わる説明」ができない人が気づいていない”盲点”…「説明の質」は2つの力で決まる

伝わる説明ができるようになるためには、まず相手を理解し、相手の視点に立って物事を考えるところから始めることが必要です。では、実際に説明するときには何を押さえておけばよいでしょうか。

「実は、説明する前の準備が『伝わるかどうか』の鍵を握っています。説明の構成要素をお教えしましょう」

コミュニケーション講師の深谷百合子氏は言います。同氏の新刊『「この型」を使って〇〇をわかりやすく説明してください。』から一部抜粋、編集してお届けします。

伝わる説明は「準備」が肝心

伝わる説明ができるようになるためには、まず相手を理解し、相手の視点に立って物事を考えるところから始めることが必要です。では、実際に説明するときには何を押さえておけばよいでしょうか。

実は、説明する前の準備が「伝わるかどうか」の鍵を握っています。

「説明」は「料理」と似ています。「どのようにつくるか」「どのように提供するか」を考えているだけでは、相手に「おいしい」と喜んでもらえるとは限りません。

「和食を食べたい」という相手に、「中華料理」を出しても喜ばれませんよね。材料だって、つくる料理に合わせた材料が必要ですし、鮮度も重要です。

「今日は子どもの誕生日だから、子どもが大好きなハンバーグをつくろう」というように、まず「相手」を思う気持ちがあります。そのうえで、必要な材料を揃えて、盛り付けを工夫するから子どもが喜んでくれる。説明もこれと同じです。

つまり、説明は「誰に」「何を」「どのように」伝えるかという要素から構成されています。

「説明」を構成する3つの要素

「説明」＝「誰に」×「何を」×「どのように」

「説明」を構成する3つの要素

(1)「誰に」

「相手基準」に立った説明の出発点です。「相手はどんな状況にあるのか」「どういうバックグラウンドを持っているのか」「相手が知りたいことは何か」というような「相手に関する情報」です。

(2)「何を」

(1)の相手に対して、「目的を達成するために伝えるべき事実や、それを裏付ける根拠」のような、「説明に使う材料（情報）」です。

(3)「どのように」

(2)で集めた材料を、(1)の「相手に関する情報」に合わせて取捨選択し、必要な材料を相手が受け取りやすい形で提供します。「言葉よりも図で示す」「専門用語ではなく、たとえを使って説明する」というように、相手によって説明の方法を変えます。

説明を始める前に、これら3つの要素を押さえて準備をしておくことが必要です。

ただ、これだけでは「伝わる説明」にはなりません。説明の質は、(1)「誰に」(2)「何を」で集める情報の質と、(3)「どのように」で情報をいかに受け取りやすい形にするかによって決まるからです。

つまり、「説明力」＝「情報収集力」×「情報整理力」と言い換えることができます。

説明力は「2つの力」の合わせ技

先に述べたとおり、説明の「質」を左右するのが、次の2つの力です。

説明の「質」を左右する2つの力

「説明力」＝「情報収集力」×「情報整理力」

(1)「情報収集力」

「情報収集力」は、目的に合わせて必要な情報を収集する力です。相手の状況やニーズを知るには、「聴くこと」が大切です。

説明する内容については、「解像度の高い事実」を集めることがポイントです。たとえば、数値や情景、セリフなど、具体的な情報を集めることです。「情報収集力」が乏しければ、的外れな説明や中身の薄い説明になってしまいます。

(2)「情報整理力」

「情報整理力」は「情報を相手や目的に合わせて取捨選択し、相手が受け取りやすい形に変換する力」です。情報が整理されないままだと、受け取った相手は「どこに自分の知りたい情報があるのか」を探さなければなりません。これは相手にとっては負担になります。

このように、質の高い「説明力」を身につけるには、「情報収集力」と「情報整理力」の両方が必要になるのです。

では、この2つの力を実際の説明でどう使いこなせばいいのか。後編記事〈説明で「相手を迷子にさせる人」が見落としている"大原則"…「わかりやすい説明」3つのプロセス〉では、説明のプロが教える「3つのプロセス」を具体的な事例とともに紹介する。

【つづきを読む】説明で「相手を迷子にさせる人」が見落としている”大原則”…「わかりやすい説明」3つのプロセス