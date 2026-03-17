2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。近現代史研究者の辻田真佐憲氏が司馬作品の歴史観について解説する。

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司馬作品が読まれたのは昭和戦後期でした。総発行部数は2億部を超えると言われます。

もちろん、本が読まれた時代に多く売れたわけで、近年は活字離れが進む一方、代わってYouTubeやSNSが存在感を高めています。

そんな現代に、司馬さんのように物語の力で歴史をわかりやすく伝えられるか、歴史は今につながることなのだと示せるかが問われています。

ただ司馬さんの著作とは何だったか、一言で表わすのは簡単ではありません。ひとたび渉猟した史料から知見を披露したかと思えば、いきなり余談として文明論が始まるのが司馬さんの歴史小説。そうやって歴史に引き込む筆力が非凡なものであったのは確かです。

研究書か、小説か？ そんなジャンル分けが難しい作品のありようは本人がよくわかっていた。『坂の上の雲』について、自身で「小説でも史伝でもなく、単なる書き物」と表現していました。史伝を基礎にはしているが、紀行や評論の要素を持ち合わせ、物語がそれを包み込む。輪郭のはっきりしない形を「書き物」というのは言い得て妙です。

私たちの日常と歴史との接点とはそんなもので、ニュースを見て過去を振り返ったり、旅先の記念碑から史実に当たり直したりすることもある。

そう考えると、司馬作品は「動画的だな」とも思うのです。司馬さんが果たした、人々に歴史への好奇心を与える役割が、今はいろんな発信者の動画に分散している。

司馬さんの場合、印象的な余談に深入りしても、しっかりと主題に戻ってくるのはもちろん、なにより物語が、社会の空気を捕まえていました。

『国盗り物語』で司馬さんは、過去の秩序を破壊し作り直すイノベーターとして織田信長を造形し、戦前にあった勤皇家の人物像を刷新しています。

それが昭和戦後期のサラリーマンの精神に合って受け入れられ、読まれる作品となりました。

学者はそうした人物造形を「やりすぎだ」と批判しますが、ヘロドトスや司馬遷だって、歴史は時代の解釈と無縁ではありません。逆に中立客観的な事実だけを並べただけでは人々に受け入れられない。つまらない専門知と無視されてしまえば、陰謀論の広がりに対抗することもできません。

小説家の佐藤賢一氏は、実証主義の歴史学者、フィクションを交える歴史小説家に加え、もう一つ、文明論的考察を提示する「歴史家」という区分を提示しています。第三の項を置くことで学者と小説家の対立を解きほぐし、史観を時代にあわせて更新しやすくなる。司馬さんはまさに歴史家として捉えるべき存在です。

「司馬史観」は近年、批判も浴びてきました。

開国から明治までの日本は優れた国家だったのに、昭和初期から敗戦までの約20年間は「魔法の杖」で叩かれたように"別国"になって転落した――という司馬さんの考え方は「単純すぎる」というのです。

私見を述べれば、近現代史全体を長いスパンで捉えたうえで「今」を肯定した司馬さんの業績は、やはり評価できるところが大きいと思います。

戦後80年で示された各政党の所見を参照してみましょう。

日本共産党は明治の最初からほぼ「ゼロ点」の評価なのに対し、右派の日本保守党はその逆。非難はほとんどなくて、圧倒的に日本は正しいとする「95点」の書き方です。

肯定がなければ読者が振り返る意欲を失ってしまうことは一方で事実ですが、他方であれだけの犠牲者を出しておきながら、失敗から学ばない姿勢を「国を思う思想」と言えるかは疑問が残ります。

この点で私は「65点ぐらいで評価しよう」と提案しています。小さく否定し、大きく肯定する。先の司馬さんの見方はまさに65点の思考であり、健全なナショナリズムを示していると思います。

司馬文学の読書法もデジタル時代にふさわしく更新してよいはずです。

たとえば代表的紀行文『街道をゆく』も、全巻読破は大変ですが、出身地や出張先の1冊を手に取れば、何気ない公園の石が歴史的記念碑とわかって解像度が上がることもある。『竜馬がゆく』など作品の一部はオーディブル化されています。あの書き出しから音で聞く味わい方が広がれば、昭和とは違うリバイバルが起きるかもしれません。

【プロフィール】

辻田真佐憲（つじた・まさのり）／1984年、大阪府生まれ。評論家、近現代史研究者。近刊『「あの戦争」は何だったのか』がベストセラーに。他にも『「戦前」の正体』、『ルポ 国威発揚』など著書多数。

●取材・構成／広野真嗣（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号