1店舗で月売上1億円超え…「相席屋はオワコン」の裏で、若者たちが『オリエンタルラウンジ』に熱狂する意外な理由

落ちていく相席飲食業界で独り勝ち

「相席系の飲食店なんて誰が行くんだ」

そう考える人は少なくないかもしれない。事実、一時期猛威を振るっていた『相席屋』はピーク時こそ80店舗を超えていたが、現在は7店舗（2026年2月時点）へと激減し沈静化。相席専門店特有の「女性無料」という料金システムに男性が愛想を尽かし、潮が引いているとも受け取れる。

しかし、相席飲食業界を俯瞰してみると必ずしもそうとは言えない状況がある。相席飲食業界は、『相席屋』『JIS（ジス）』『オリエンタルラウンジ』が3強と言われていたのだが、ここ数年で『オリエンタルラウンジ』と、その系列店『ag（アグ）』が突出して人気を集めている背景がある。

『オリエンタルラウンジ』は、2013年に1号店をオープンさせると右肩上がりで躍進。コロナ禍によって一時は利用者数が減少したが、2022年に『ag（アグ）』を含めて30店舗を突破すると、現在は『オリエンタルラウンジ』を国内に28店舗、海外2店舗（ともに韓国）、『ag 』を国内に9店舗を展開する大成長を遂げた。

現在、競合他社である『相席屋』が7店舗、『JIS』が10店舗であることに鑑みれば、その差は歴然。相席系飲食店に行くことを好んでいた人の多くが、『オリエンタルラウンジ』（と『ag 』）に流れ、多くの新規顧客を獲得している――という現状があるのだ。

驚くべきは、その売上げである。2025年12月の『オリエンタルラウンジ恵比寿店』の来店者数は男性7768人、女性6142人を記録し、 特別なキャンペーンなどを実施するでもなく、通常営業のみで月間売上1億円を突破。昨年夏にオープンしたばかりの『オリエンタルラウンジ大阪駅前店』でも、初年度にして月間売上9000万円を達成するなど、東京以外の店舗でも記録的な売り上げを更新している。‟男性だけに支払いが生じる”という特有のシステムがあっても、これだけの売り上げを記録しているのだから、「誰が行くんだ」「オワコン」などと言い切ることはできないのである。

「相席感」「居酒屋感」をなくし「コト消費」へ

では、何が‟オリエンタルラウンジ独り勝ち”の状況を作り出しているのか？

先に断っておくと、料金体系は競合他社と比較してもさほど変わらない。女性は無料、男性はチャージ550円、その後飲み放題相席 10分につき440円〜1500円が加算されていく仕組みになっている。店舗や曜日・ 時間帯によって料金が異なる場合があるが、『オリエンタルラウンジ』が特別に安いということはない。

一方で、体験や人とのつながりを重視するため、『オリエンタルラウンジ』は‟相席ラウンジ”と自らを呼称する。これは『JIS』にも共通することだが、店内を都市型ラウンジのように洗練された空間にすることで、‟居酒屋感”や‟相席感”を極力取り除くことを意図している。

実際、『オリエンタルラウンジ』では、入店時に身分証確認やドレスコードをチェックし、 混雑時は40歳以上は入店不可といった年齢制限を設けるなど顧客の満足度を下げないように徹底。『オリエンタルラウンジ』に来ることが、あたかも一つのステータスであるかのように演出し、‟コト消費”に重点を置くことが、大きな支持につながっているのだ。

また、巷では「マッチングアプリがあるのだから、相席に行く必要などない」といった論調もあるが、「マッチングアプリ疲れを起こしている人が多い」という事実がある。この点は、私が以前書いた≪この5年で激変、「恋愛の効率化・合理化」の実情がスゴかった…！ マッチングアプリの会社社長が語る「恋愛の現在地」≫に詳しいが、記事内に登場するマッチングアプリ「ダイン（Dine）」を提供するMrk&Co代表取締役社長・上條景介氏は、『オリエンタルラウンジ』を運営するクラウドエヌへのM&Aによる参画を決断し、現在は同社の取締役を務めている。『オリエンタルラウンジ』成長のけん引役の一人。その彼が取材時に語っていたことを要約しておこう。

▼コロナ禍の2020年から2022年にかけては、「1対1で、相手をしぼって出会える」という特徴をもつマッチングアプリが、加速度的に浸透。コロナ禍において結果的に、マッチングアプリはキャズム（そこを境にサービスなどが一気に拡大するポイント）を超えた

▼コロナ禍というきっかけがあったとはいえ、マッチングアプリは「恋愛を効率化する」という本質的な特徴をもっているからこそ、不可逆的な浸透と拡大を見せた

▼‟メッセージのやり取り”などの非効率的なことは極力したくないという人も多い。そうした手間を面倒と感じるようになり、マッチングアプリ疲れにつながっている

マッチングアプリは、その効率性から急速に浸透したが、プロフィール・写真作成やマッチングした後のやり取り、さらには断る際のメッセージなど、出会いにともなう‟やらなければいけないこと”が多すぎる。身体的にも心理的にも負担がある。もっと肩ひじ張らずにラクに出会えるきっかけを作ることはできないか？

そうしたニーズと合致したのが、相席飲食業界だった。すきま時間にバイトができるタイミーがあるように、ユーザーの‟空いている時間”を有効活用し、その時間を出会いの場に変える――言わば、「即席合コン」のような場を提供することで、相席飲食業界は市場を拡大してきた。効率的な出会い方として、「マッチングアプリ」に加え、「相席」というもう一つの解決策が生まれたというわけである。

加えて、マッチングアプリの台頭により‟出会いにお金を払う”ということが定着したことも大きかった。新たな財布が生まれた中で、「当社がお客様のニーズを的確に掴んだので、今の成功がある」と上條氏が語るように、クラウドエヌは「即席合コン」を現代風に再構築し、支持を集めることに成功。若い世代が通いたくなる設計力が頭一つ抜けているからこそ、独り勝ちとも言える状況を作り出している。

45歳のおじさんが体験してみたら……

前述した『オリエンタルラウンジ恵比寿店』は、200坪という大規模なフロアにおよそ300席が設けられている。見知らぬ男女が、まるで回遊する魚群のように洒落た店内を行き来する。男女ともに自らの意志で手元のスマホアプリから相手を変えることができ、どちらがその意思を示したかは分からないように、店内のスタッフが配慮する。つるべ打ちのように出会いがやってくるのだ。

「『オリエンタルラウンジ』と『ag』では、“婚活”を押し出していません。ゴールを目的に来るのではなく、“出会い”という入口を楽しんでもらえるようにしています。それが若い世代を中心に支持を集める形になったのだと思います」（上條氏）

私自身、物見遊山で『オリエンタルラウンジ』を利用してみたが、とても理に適っていると感じたほどだ。「40歳以上の入店はお断り」という注釈を見たときは、45歳の私は膝から崩れそうになったが、幸い、小綺麗な格好していたこと、そして平日のため混雑していなかったこと、一緒に行ったパートナーが20代という奇跡が重なり、入店をすることができた。

「こんなおじさんが楽しめるのか」と疑心暗鬼だったが、ふたを開ければシンプルに「楽しい」。システマチックな空間には違いないが、体験したことがないような不確実性が潜んでいる。気に入られなければ、すぐに手元のアプリで変えられる。変わらないということは、それなりに相手も楽しんでいるのだろう。その合理と不合理が同居する妙な空間は、効率性が求められがちな現代においては、むしろ懐かしささえ覚えた。

若い男子は、こんな感傷に浸らないだろうから、次々といろいろな女性とエンカウントできること自体がたまらなく面白いのだろう。「恋愛（出会い）を効率化したい」という心理に加え、すきま時間を出会える場所（そして特別感を得られる場所）として設計しているのだから、若い世代を中心に『オリエンタルラウンジ』が支持を集めるのは合点がいった。

では、実際に店舗を訪れる女性客は、どのような動機で来るのか――。お店に許可をいただいた上で、週末の金曜、『オリエンタルラウンジ』の中でも月間売り上げが上位に入るという「上野店」で、我々は話を聞いてみることにした。

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