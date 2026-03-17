たくさんのスターを輩出しているNHKの朝ドラ。なかでも出演者たちの活躍が目覚ましいのが『虎に翼』だ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、『虎に翼』出演者たちについて綴る。

【一気に見る】熱愛報道があった土居志央梨、ギャルのようなド派手な装いに注目を集めたハ・ヨンス

180度異なる役だったのを見て仰天してしまった

3月20日、待ちに待ったNHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』がついに放送されます！

情報解禁された昨年10月7日時点では正確な放送日までは明かされなかったので本当に心待ちにしていたのですが、年齢を重ねると半年は意外と早いものです。

でもその間、『虎に翼』（以下"とらつば"）卒業生の皆さんの多くは華やかなニュースの主役となり、表現者として、さらに輝きを増しているのです。

まずは何といってもスピンオフの主役である「山田よね」こと土居志央梨さん（33才）。映画『10DANCE』（Netflix）で"とらつば"とは大きく異なる女性を情熱的に演じられたと思ったら、同作でダンスのパートナー役であり、いまをときめく竹内涼真さん（32才）と熱愛報道。驚きました。

"とらつば"で、時に伊藤沙莉さん（31才）演じるヒロインの「寅子」以上に視聴者の心を揺さぶることもあった「よね」の決して曲がることのない志を、再び確認できることが楽しみで楽しみでなりません。

制作開始にあたり、"とらつば"作中で「涼子さまが『いつも心によねさんを住まわせる』と語る場面」に触れ、自身の心にも「寅ちゃんと共に、いつもよねがいる気がします」とコメントされていたのは脚本の吉田恵里香さん（38才）でした。

"涼子さま"とは桜井ユキさん（39才）が演じた「桜川涼子」のことで、桜井さんもまた"とらつば"終了直後にスタートしたドラマ『ライオンの隠れ家』（TBS系）で正反対とも言える記者役を好演。その後、主演したドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（NHK）は多くの視聴者の皆さんの"かかりつけ医"のような作品として大評判でしたし、今年1月期のドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）では夫を橋の上から川へ突き落とす恐ろしすぎるシングルマザー……と、いまや"カメレオン女優"とも言える活躍ぶりです。

1月期と言えば「ヒャンちゃん」ことハ・ヨンスさん（35才）がドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）で、それこそ180度異なる役だったのを見て、また仰天してしまいました。特に第1話の空港での大立ち回りは同作の鍵となるものだったし、その後の悪態ぶりやギャルのようなド派手な装いにもギャップがありすぎて目を奪われました。

"とらつば"は超人気作だっただけに、放送が終了しても同窓会的な特番がたびたび組まれることも。伊藤さんが司会を務め、米津玄師さん（35才）が主題歌の『さよーならまたいつか！』を歌った『第75回NHK紅白歌合戦』では、ダンサー・yurinasiaさん（33才）振り付けのオープニングダンスを踊るために卒業生が再び集結してくれました。

また昨年、伊藤さんが同作で『第51回放送文化基金賞』の演技賞を受賞した際にも、贈呈式に土居さんと森田望智さん（29才）がお祝いに駆けつけ、ファンを歓喜させたものです。

互いの活躍を喜び、鼓舞し合い、切磋琢磨している

今回のスピンオフ決定に、誰よりも喜んでいたのは伊藤さん。森田さんが2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡るスワン』のヒロインに抜擢されたときも、同様の喜びようでした。

伊藤さんは子役時代から朝ドラヒロインになるまで長い年数がかかるも、地道に"脇"を演じ続けてきたからでしょうか。円の外からキャストの皆さんを見守る包容力に長けた女優さん。だからこそ、内外で団結力を生み出せるのでしょう。

森田さんと言えば、夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK）での好演や、映画『ナイトフラワー』での熱演が『第68回ブルーリボン賞』で助演女優賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。

こうして"とらつば"を卒業してもなお、互いの活躍を喜び合い、鼓舞し合い、切磋琢磨している様子は、見ているこちらも心から清々しい気持ちになれます。

そうした中、少々驚いたのは、"とらつば"の「久保田先輩」後、"NHK御用達女優"のひとりとなっている小林涼子さん（36才）が『真相報道バンキシャ！』（日本テレビ系）にコメンテーターで出演しているのを見たとき。2021年5月に、障がい者や高齢者の皆さんらが農業を通じて活躍する取り組み「農福連携」を掲げた株式会社AGRIKOを設立されているんですね。「小林先輩」さながらのパワーに感服させられました。

女性陣だけではありません。「優三さん」こと仲野太賀さん（33才）は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の主演に。「桂場さん」こと松山ケンイチさん（41才）は今年1月期、『テミスの不確かな法廷』（同）と日曜劇場『リブート』（TBS系）で難役を好演し、「お父さん」の岡部たかしさん（53才）は現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でも、またヒロインのよきお父さん役です。

最後に「#俺たちの轟」としてXでもその言動が大人気だった「轟」役の戸塚純貴さん（33才）は、もちろん『山田轟法律事務所』に土居さんとW主演。『あさイチ』や『鶴瓶の家族に乾杯』（ともにNHK）などで見せるナチュラルな素顔も含めて大人気となりました。

各現場でも本当に熱き漢のようで、昨年10月期のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）でも、「途中から戸塚純貴ショーだった」と主演の菅田将暉さん（33才）や神木隆之介さん（32才）、脚本の三谷幸喜さん（64才）が『ボクらの時代』（同）でボヤいていらっしゃいました（苦笑）。

こうした数々のエピソードを心にしたためつつ、背筋を伸ばして『山田轟法律事務所』を拝見するつもり。愛すべき"とらつば"ワールドに再び浸りたいと思います。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。 ※女性セブン2026年3月26日・4月2日号