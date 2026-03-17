『リブート』新事実にネット怒り「最低」「こんなに腹立たしいことはない」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第8話が15日に放送され、物語の根幹に関わる衝撃の真相が明らかになった。
【写真】最低…怒りの声殺到の人物
第8話では、早瀬が追っていた一香の正体に気付く展開が描かれた。きっかけとなったのは、自身の洋菓子店で出しているケーキ「ハヤセショート」。かつて自分が早瀬である証明として作ったケーキが記憶を呼び起こし、形成外科医・桑原（野呂佳代）から一香にリブートした人物の名が「夏海」だと聞いたことで確信に至る。亡くなったと思っていた妻が、別人としてそばにいたという事実に早瀬は涙を流す。
物語はさらに3年前へさかのぼる。合六（北村有起哉）の組織で経理を担当していた夏海は、10億円消失の犯人として疑われていた。息子・拓海（矢崎滉）への危害をほのめかされた夏海は、他人として生きる“リブート”を受け入れるしかなかった。合六が用意した相手が一香（戸田）。難病の妹・綾香（与田祐希）を救うため、1億5000万円で「人生を売る」契約を結んでいた人物だった。
しかし夏海の手術が完了すると、本物の一香は合六の手下によって殺害される。夏海は一香として生きることを強いられ、会計士資格を取得して合六の組織で働き続ける一方、綾香の面倒を見る日々を送ることになる。
やがて“夏海の遺体”が発見されるが、それは実際には一香の遺体だった。合六は警察内のスパイを使って夏海の遺体として処理させ、さらに10億円事件の犯人を儀堂（鈴木）に仕立てる計画を進める。だが刑事の儀堂を失うのは惜しいとして、夏海の夫である早瀬を儀堂にリブートさせることを思いつく。
さらに香港組織から預かっていた100億円相当の商品消失も、合六の計画だったことが判明。合六は野党第一党党首・真北弥一（市川團十郎）の選挙資金として流用するため、裏金を作っていた。3年前の10億円も同様に選挙資金として使われていたことが明らかになり、すべてが合六の自作自演だったことが浮かび上がる。
これまでの伏線が一気に回収される展開に、SNSでは「合六が想像以上の悪者だった」「マジで合六が最低すぎる」「とんでもない黒幕」「こんなに腹立たしいことはないよ。早瀬家をめちゃくちゃにしやがって！」などの声が寄せられている。
【写真】最低…怒りの声殺到の人物
第8話では、早瀬が追っていた一香の正体に気付く展開が描かれた。きっかけとなったのは、自身の洋菓子店で出しているケーキ「ハヤセショート」。かつて自分が早瀬である証明として作ったケーキが記憶を呼び起こし、形成外科医・桑原（野呂佳代）から一香にリブートした人物の名が「夏海」だと聞いたことで確信に至る。亡くなったと思っていた妻が、別人としてそばにいたという事実に早瀬は涙を流す。
しかし夏海の手術が完了すると、本物の一香は合六の手下によって殺害される。夏海は一香として生きることを強いられ、会計士資格を取得して合六の組織で働き続ける一方、綾香の面倒を見る日々を送ることになる。
やがて“夏海の遺体”が発見されるが、それは実際には一香の遺体だった。合六は警察内のスパイを使って夏海の遺体として処理させ、さらに10億円事件の犯人を儀堂（鈴木）に仕立てる計画を進める。だが刑事の儀堂を失うのは惜しいとして、夏海の夫である早瀬を儀堂にリブートさせることを思いつく。
さらに香港組織から預かっていた100億円相当の商品消失も、合六の計画だったことが判明。合六は野党第一党党首・真北弥一（市川團十郎）の選挙資金として流用するため、裏金を作っていた。3年前の10億円も同様に選挙資金として使われていたことが明らかになり、すべてが合六の自作自演だったことが浮かび上がる。
これまでの伏線が一気に回収される展開に、SNSでは「合六が想像以上の悪者だった」「マジで合六が最低すぎる」「とんでもない黒幕」「こんなに腹立たしいことはないよ。早瀬家をめちゃくちゃにしやがって！」などの声が寄せられている。