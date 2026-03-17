20歳・菅楓華が自己ベスト61位浮上 山下美夢有は5位キープ【女子世界ランキング】
3月16日付けの女子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉深いラフ攻略 菅楓華の“左足突き刺し”アプローチ
同大会を単独2位で終えた佐久間朱莉は、5ランクアップとなる34位につけた。こちらも菅と同様に自己ベストを更新した。米国女子ツアーはオープンウィークだったため、世界上位勢に目立った変動はなかった。世界1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。日本勢トップの山下美夢有も5位を維持した。日本勢2番手以下は西郷真央（12位）、竹田麗央（16位）、畑岡奈紗（17位）、岩井千怜（19位）、岩井明愛（20位）、古江彩佳（31位）と続いている。
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