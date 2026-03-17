東京23区の中古マンション“価格相場が安い駅”発表 単身者向け1位は西馬込駅
リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、東京23区の単身者向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）とカップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満 ※ともに駅から徒歩15分圏内）の中古マンション価格相場が安い駅を発表した。
【画像】東京23区の中古マンション“価格相場が安い駅”TOP14全一覧（カップル・ファミリー向け）
価格相場が23区内で最も安かったのは、単身者向けが西馬込駅（3045万円）、カップル・ファミリー向けが柴又駅、西新井大師西駅（3580万円）となった。
単身者向け1位の都営浅草線・西馬込駅は、東京23区の南端で、多摩川を挟んで神奈川県川崎市に接する大田区に位置。都心のビジネス街・新橋駅まで、都営浅草線1本で約20分で、西馬込駅から4駅目の五反田駅から、都心部を走るJR山手線に乗り換えることもできる。地下ホームから地上に出ると、目の前は国道1号・第二京浜道路。その大通り沿いにスーパーやドラッグストア、コンビニが点在している。国道1号の西側にも東側にも商店街があり、ベーカリーやこだわりの飲食店といった個人商店が、住宅の間に点在している。
カップル・ファミリー向け1位の京成金町線・柴又駅は葛飾区を代表する古刹「柴又帝釈天」の門前にあり、一帯は映画『男はつらいよ』の舞台として知られる。駅の西側や南側には、青果店や精肉店などの個人商店やスーパー、ドラッグストアといった地元の人“ご用達”の商店街もあり、生活の場としても過ごしやすい。また、柴又駅から京成金町線で京成高砂駅に出て、京成本線の通勤特急に乗ると、JR山手線に接続する日暮里駅まで計約25分で行くことができる。
同額1位の日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅は、足立区の西端に位置。駅名の通り「西新井大師 總持寺」の西側約1キロ、歩いて15分ほどの場所にあり、駅周辺は住宅地で、徒歩15分圏内に複数のスーパーやドラッグストアがあり、日々の買い物に便利な環境である。また駅北側の環七北通りと南側の環七、その両道路に交差する尾久橋通りといった大通り沿いにはファミレスや回転すし店、食べ放題のしゃぶしゃぶ店など家族で気軽に出かけやすい飲食店があるところも魅力のひとつで、総合病院や小児科クリニックなどの医療機関も点在している。
■東京23区内にある中古マンション・価格相場が安い駅ランキングトップ5（単身者向け）
1位：西馬込 3045万円 大田区／都営浅草線
2位：板橋本町 3490万円 板橋区／都営三田線
3位：板橋区役所前 3650万円 板橋区／都営三田線
4位：大山 3880万円 板橋区／東武東上線
5位：三ノ輪 3980万円 台東区／東京メトロ日比谷線
■東京23区内にある中古マンション・価格相場が安い駅ランキングトップ5（カップル・ファミリー向け）
1位 2駅 3580万円
・柴又 葛飾区／京成金町線
・西新井大師西 足立区／日暮里・舎人ライナー
3位：竹ノ塚 3620万円 足立区／東武伊勢崎線
4位：大師前 3680万円 足立区／東武大師線
5位：六町 3690万円 足立区／つくばエクスプレス
※リクルート調べ
【画像】東京23区の中古マンション“価格相場が安い駅”TOP14全一覧（カップル・ファミリー向け）
価格相場が23区内で最も安かったのは、単身者向けが西馬込駅（3045万円）、カップル・ファミリー向けが柴又駅、西新井大師西駅（3580万円）となった。
カップル・ファミリー向け1位の京成金町線・柴又駅は葛飾区を代表する古刹「柴又帝釈天」の門前にあり、一帯は映画『男はつらいよ』の舞台として知られる。駅の西側や南側には、青果店や精肉店などの個人商店やスーパー、ドラッグストアといった地元の人“ご用達”の商店街もあり、生活の場としても過ごしやすい。また、柴又駅から京成金町線で京成高砂駅に出て、京成本線の通勤特急に乗ると、JR山手線に接続する日暮里駅まで計約25分で行くことができる。
同額1位の日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅は、足立区の西端に位置。駅名の通り「西新井大師 總持寺」の西側約1キロ、歩いて15分ほどの場所にあり、駅周辺は住宅地で、徒歩15分圏内に複数のスーパーやドラッグストアがあり、日々の買い物に便利な環境である。また駅北側の環七北通りと南側の環七、その両道路に交差する尾久橋通りといった大通り沿いにはファミレスや回転すし店、食べ放題のしゃぶしゃぶ店など家族で気軽に出かけやすい飲食店があるところも魅力のひとつで、総合病院や小児科クリニックなどの医療機関も点在している。
■東京23区内にある中古マンション・価格相場が安い駅ランキングトップ5（単身者向け）
1位：西馬込 3045万円 大田区／都営浅草線
2位：板橋本町 3490万円 板橋区／都営三田線
3位：板橋区役所前 3650万円 板橋区／都営三田線
4位：大山 3880万円 板橋区／東武東上線
5位：三ノ輪 3980万円 台東区／東京メトロ日比谷線
■東京23区内にある中古マンション・価格相場が安い駅ランキングトップ5（カップル・ファミリー向け）
1位 2駅 3580万円
・柴又 葛飾区／京成金町線
・西新井大師西 足立区／日暮里・舎人ライナー
3位：竹ノ塚 3620万円 足立区／東武伊勢崎線
4位：大師前 3680万円 足立区／東武大師線
5位：六町 3690万円 足立区／つくばエクスプレス
※リクルート調べ