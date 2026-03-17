ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として出場したスチュアート・フェアチャイルド選手の妻、ハンナさんがインスタグラムで、日本観光を楽しむ様子を公開した。

築地グルメや「千本鳥居」楽しむ

ハンナさんは2026年3月12日、インスタグラムで、東京を観光する様子を公開。ミニスカートに黒のストッキング、ロングブーツという出で立ちで、神社の鳥居の前でポーズを取る写真や、築地のフルーツあめを楽しむ写真などを投稿した。

さらに3月13日には、ノースリーブのニット姿で、抹茶を手に笑顔を見せる写真や、京都・伏見稲荷大社の「千本鳥居」とみられる場所にたたずむ写真なども公開した。

コメント欄には「美しい景色に美しい女性。愛しています」「素敵な写真。とても美しい」「東京の最高のスポットを全制覇したんですね」「我慢できないおいしい食べ物やスイーツがいっぱいのアジアへようこそ」などと書き込まれている。

フェアチャイルド選手は米シアトル出身。MLBクリーブランド・ガーディアンズ傘下マイナーに所属する。台湾代表として出場したWBC1次ラウンドでは、チェコ戦で満塁ホームラン、韓国戦では2ランホームランを放つなど活躍した。