中東情勢の緊迫化で、原油価格の高騰が暮らしを直撃しています。JAF＝日本自動車連盟は、燃費のいい運転「エコドライブ」を呼びかけています。



■中村安里アナウンサー

「車に乗り込みましたが、この段階で何かポイントはありますか？」

■JAF福岡支部・島田菜央さん

「燃料を一番多く使うのが、車を発進させるときです。アクセルを踏むときは、優しくふんわり踏むことを意識してください。」





これだけで10パーセントほど燃費が改善し、ガソリン代はおよそ9パーセント削減できるということです。さらにこんなメリットもあるといいます。

■中村アナウンサー

「助手席に乗っている私としても、ふんわり発進してくださるので安心感があり、乗り心地がいいです。」

■島田さん

「エコドライブは燃料の節約だけでなく、安全運転にもつながります。」

温度と湿度を調整する車のエアコンにも、節約のポイントがあるといいます。



暖房のみ必要な場合はエンジンの熱を利用し、エアコンのスイッチをオフにすることで、外気温などの条件によって12パーセント程度の燃費を改善できるということです。

また、タイヤの空気圧が適切でないと燃費が悪化するため、定期的にチェックしましょう。



誰でもすぐに始めることができるエコドライブ。ガソリン代が気になる今こそ、実践してみてはいかがでしょうか。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月16日午後5時すぎ放送