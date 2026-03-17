燃費を抑える「エコドライブ」 アクセルは優しくふんわり 暖房はエンジンの熱を利用 福岡
中東情勢の緊迫化で、原油価格の高騰が暮らしを直撃しています。JAF＝日本自動車連盟は、燃費のいい運転「エコドライブ」を呼びかけています。
■中村安里アナウンサー
「車に乗り込みましたが、この段階で何かポイントはありますか？」
■JAF福岡支部・島田菜央さん
「燃料を一番多く使うのが、車を発進させるときです。アクセルを踏むときは、優しくふんわり踏むことを意識してください。」
さらにこんなメリットもあるといいます。
■中村アナウンサー
「助手席に乗っている私としても、ふんわり発進してくださるので安心感があり、乗り心地がいいです。」
■島田さん
「エコドライブは燃料の節約だけでなく、安全運転にもつながります。」
温度と湿度を調整する車のエアコンにも、節約のポイントがあるといいます。
暖房のみ必要な場合はエンジンの熱を利用し、エアコンのスイッチをオフにすることで、外気温などの条件によって12パーセント程度の燃費を改善できるということです。
また、タイヤの空気圧が適切でないと燃費が悪化するため、定期的にチェックしましょう。
誰でもすぐに始めることができるエコドライブ。ガソリン代が気になる今こそ、実践してみてはいかがでしょうか。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月16日午後5時すぎ放送