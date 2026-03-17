フーシ派はイラン支援準備整う モジタバ師「勇敢で忠実な勢力」とフーシ派を称賛 フーシ派はイラン支援準備整う モジタバ師「勇敢で忠実な勢力」とフーシ派を称賛

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フーシ派はイラン支援準備整う モジタバ師「勇敢で忠実な勢力」とフーシ派を称賛



イエメン親イラン武装組織「フーシ派」はイランを支援する準備ができているとタイムズ紙が報じている。



イラン新最高指導者モジタバ師はフーシ派を「勇敢で忠実な勢力」だと称賛。フーシ派もモジタバ師を「勇敢な指導者」として支持する声明を発表。



専門家はフーシ派は現在イランからの合図を待っている状態、イランを支援する態勢にあると指摘。米イラン戦争が拡大し、イランが危機状態となる事態が生じた場合、フーシ派が介入する可能性が高いという。フーシ派が介入した場合、紅海への攻撃再開と同時にイスラエルへの攻撃も実施される可能性が高い。



フーシ派は「神は偉大なり。アメリカに死を、ユダヤ人に呪いを、イスラムに勝利を」をモットーとする。

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