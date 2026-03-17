最後までセミファイナル進出を諦めていない、その思いが伝わるには十分な試合だった。「大和証券Mリーグ2025-26」3月16日の第1試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。オーラスには跳満を倍満へと押し上げるリーチで特大加点し、チームのわずかな望みをつなぐ勝利となった。

【映像】オーラスで特大弾！鈴木優、ダメ押しの華麗な倍満アガリ

この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、鈴木優、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びで開始。セミファイナル進出争いのボーダーライン付近でしのぎを削る本田と白鳥に注目が集まる状況だったが、鈴木優にとっても大トップを取ればまだ可能性が広がる重要な試合だ。

東1局、鈴木優は發を暗刻にして先制リーチ。一発でツモり、リーチ・一発・ツモ・發で8000点、好スタートを切った。東4局は九万ポンからの積極的な仕掛けで混一色へ。白鳥の仕掛けとぶつかり、勝又からはリーチがかかったが、ここで鈴木優が先にアガリ牌を赤五万でツモ。中・混一色・赤の8000点を加点し、スコアは4万点に迫った。

南1局1本場では親の本田が仕掛け、勝又からはリーチ。鈴木優は赤2枚を抱えた好形で進行し、カン6筒を引いて一・四万待ちでテンパイするとトップ目ながら果敢にリーチ。三者のめくり合いとなったが、最後は鈴木優が一万をツモ。リーチ・ツモ・平和・赤2の8000点でリードをさらに広げた。

そして圧巻だったのが南4局。ドラの白が暗刻、マンズの混一色も見込める強烈な配牌を得ると、わずか5巡で一万と北のシャンポン待ちでテンパイした。ここで鈴木優はさらなる加点を狙ってリーチ。ダマテンでも高目は倍満だが、リーチで三倍満以上も狙う大胆な作戦に出た。結果は白鳥が一発で北を切り、リーチ・一発・北・白・混一色・ドラ3の1万6000点が完成。このトップで鈴木優は個人2連勝を達成、10勝目とした。

試合後は「まだ道は険しいですが、トップが取れてホッとしています」とコメント。南4局の倍満については「上位の2チームから少しでも大きく加点ができたり、着順を変えることができれば理想的だと思いました。三倍満になることもありますので、リーチしました」と説明した。

大きなトップを求められ、そして実現した鈴木優。東・南場の親番については「いつまでも連荘するつもりでやっていました。そういうチーム状況でもありますし」。自身の2ケタ勝利については「一つの目安でもあったのでうれしいですが、4着も11回ある。トップの数の方が多くなるように、監督に使ってもらえたらうれしいなと思います」と続けた。最後はファンに向けて「誰も諦めていないですし、クルーの皆さんも諦めていないと思う」とメッセージ。残り試合へ向けた覚悟を示しつつ、爽やかな笑顔を見せた。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）6万4400点／＋84.4

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万9000点／＋9.0

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）4300点／▲35.7

4着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2300点／▲57.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

