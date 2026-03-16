手のひらの親指の付け根のふくらみが痛いとき、身体はどんなサインを発している？メディカルドック監修医が主な原因などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」原因はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

柏木 悠吾（医師）

宮崎大学医学部卒業。宮崎県立宮崎病院、宮崎大学附属病院で研修。地元地域に貢献すべく、2022年より橘病院（宮崎県）に勤務。日本医師会認定スポーツドクター。日本整形外科学会、日本骨折治療学会、日本人工関節学会会員。他に日本医師会認定産業医などの資格を有する。

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」症状で考えられる病気と対処法

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」という症状は誰しも経験したことがあると思います。症状の原因はさまざまですが、関節・骨が原因であるケースが多く見られます。どのような場合に病院受診をする必要があるのか解説していきます。

手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い症状で考えられる原因と治し方

手首の親指の付け根あたりに痛みを感じる症状がある場合、ドケルバン腱鞘炎などが考えられます。

腱鞘炎は、親指の酷使が原因で痛みを生じます。妊娠出産期の女性や更年期の女性、スポーツや指をよく使う仕事の人に多いのが特徴です。

本症と診断されたらまずは局所を安静にすることが大切です。それでも痛みが緩和しない場合、鎮痛薬の投薬を行います。それでも改善しない場合や再発を繰り返す場合、手術適応となることもあります。

主な診療科は、整形外科です。フィンケルシュタインテストといって、親指を小指側に曲げると痛みが強くなることで診断する方法などを用います。緊急性はないため日中の受診を行いましょう。

手のひらの親指の付け根のふくらみを押すと痛い症状で考えられる原因と治し方

手首の親指の付け根あたりを押すと痛みを感じる症状がある場合、母指CM関節症の可能性があります。

母指CM関節症は、物をつまむ時や瓶の蓋を開ける時など親指に力を必要とする動作で痛みを感じます。症状が進行すると、親指の付け根あたりが膨らんでくることもあります。また親指の指先の関節が曲がり、手前の関節が反った「白鳥の首」変形をします。

本症と診断されたら消炎鎮痛剤の貼付薬を貼り、軟性装具や固めの包帯で動きを制限します。痛みがひどい場合は、鎮痛剤の内服や関節内注射を行います。さらに症状が酷い場合は手術適応になることもあります。

主な診療科は、整形外科です。レントゲン写真で診断します。緊急性はないため日中の受診を行いましょう。

手のひらの親指の付け根のふくらみが痛く紫や青になっている症状で考えられる原因と治し方

手首の親指の付け根あたりに痛みや腫れ、紫や青あざが生じる症状がある場合、ベネット骨折（母指CM関節脱臼骨折）の可能性が考えられます。

ベネット骨折は、ボクシングのパンチやボールが当たるなど強い力が加わることで、親指の中手骨の根本に骨折が起こります。また同部位に関節のずれ（脱臼）が生じます。

本症と診断されたら手術を行い、鋼線で固定し整復します。

主な診療科は、整形外科です。レントゲン写真で診断します。緊急性が高いため、なるべくはやく近くの整形外科を受診しましょう。

すぐに病院へ行くべき「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

親指の付け根に痛み・腫れがあり、紫や青になっている場合は、整形外科へ

手首の親指の付け根に痛みや腫れ、紫や青あざが生じる場合には、母指基節骨骨折かもしれません。

母指基節骨骨折は、親指に強い力が加わることで、中手骨の根本に骨折が起こります。

痛み以外にも、 腫脹や色調変化、熱感などを生じます。

治療は主に手術が選択されます。骨折の程度によっては、保存的治療を行うこともあります。

主な診療科は、整形外科です。レントゲン写真で診断します。緊急性が高いため、なるべくはやく近くの整形外科を受診しましょう。

受診・予防の目安となる「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」ときのセルフチェック法

・手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い以外に腫れる症状がある場合

・手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い以外に紫や青あざになっている症状がある場合

・手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い以外にしびれ症状がある場合

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

手のひらの親指の付け根のふくらみが痛いときマッサージは効果的ですか？

柏木 悠吾 医師

効果的なこともあると思いますが、症状が悪化する場合はすぐにやめてください。

手の親指の付け根のふくらみが痛いときは何科を受診すべきですか？

柏木 悠吾 医師

整形外科を受診してください。

手のひらの親指の付け根が痛みます。関節の病気でしょうか？

柏木 悠吾 医師

関節の病気であることもあります。痛みが続くようなら、一度近くの整形外科を受診してください。

手のひらの親指の付け根のふくらみが痛いのですがただの疲れですか？

柏木 悠吾 医師

親指の使い過ぎによる疲れであることもあります。痛みが続くようなら、近くの整形外科を受診してください。

スマホの利用は手のひらの親指の付け根のふくらみが痛みに影響していますか？

柏木 悠吾 医師

ドケルバン腱鞘炎などスマホの使いすぎによる症状が起きることもあります。

まとめ

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」という症状は誰しも経験したことがあると思います。症状の原因はさまざまですが、急いで病院を受診しなければいけないケースもあります。

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」症状で考えられる病気

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」から医師が考えられる病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

整形外科疾患の病気

母指CM関節症

母指基節骨骨折

手根管症候群関節リウマチ腱鞘炎

ケガなどのエピソードがなくても気がつくと発症しているケースもあります。

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」に似ている症状・関連する症状

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」と関連している、似ている症状は10個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

手の親指が動かしづらい

手全体が腫れている

手の親指の付け根の色が悪い

手をグーにすると痛い手首が痛い指が痛い指 曲げると痛い 第二関節一本だけ指が腫れる手のしびれ足の親指の付け根が痛い

「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」症状の他にこれらの症状がある場合でも「母指CM関節症」「母指基節骨骨折」「手根管症候群」「関節リウマチ」「腱鞘炎」などの疾患の可能性が考えられます。

激しい痛みや腫れがある場合や、紫や青色などに変色している場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

【参考文献】・ドケルバン病（日本整形外科学会）・母指CM関節症（日本整形外科学会）