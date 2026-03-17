セリエA 25/26の第29節 クレモネーゼとフィオレンティナの試合が、3月17日04:45にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ミラン・ジュリッチ（FW）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。フィオレンティナのローランド・マンドラゴラ（MF）のアシストからファビアーノ・パリージ（DF）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

さらに32分フィオレンティナが追加点。ロビン・ゴセンス（DF）のアシストからロベルト・ピコリ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

クレモネーゼは後半の頭から2人が交代。ウォーレン・ボンド（MF）、モーテン・トルスビー（MF）に代わりアルベルト・グラッシ（MF）、デイビッド・オケレケ（FW）がピッチに入る。

49分フィオレンティナが追加点。アルバート・グドムンドソン（FW）のアシストからドド（DF）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、57分、クレモネーゼのフェデリコ・チェッケリーニ（DF）のアシストからデイビッド・オケレケ（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

62分、クレモネーゼが選手交代を行う。ユセフ・マレー（MF）からヤリ・バンデピュッテ（FW）に交代した。

69分、クレモネーゼが選手交代を行う。ロマーノ・フロリアーニ（DF）からアレッシオ・ゼルビン（MF）に交代した。

その直後の70分フィオレンティナが追加点。ロベルト・ピコリ（FW）のアシストからアルバート・グドムンドソン（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。フィオレンティナが1-4で勝利した。

なお、クレモネーゼは27分にウォーレン・ボンド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-17 06:50:18 更新