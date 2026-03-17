会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

満足や感動をしない人は、

人に満足や感動を与えることはできない

マーケティングに関しての感性を高めるには、どんなときに人は感動するのか、どんなときに満足するのかを、時々仲間内で話し合うと良いでしょう。

私は企業に頼まれて研修を行うとき、よくこの手法を取り入れています。

「お客さま第一」を徹底するとか、売れる商品をどうやって作り出すかを考えるとき、今までに自分が満足し、感動した商品やサービスを挙げてもらうのです。

その中から、満足や感動の本質とは何かを話し合い、参加者に発表してもらいます。

これはコンサルタントを雇わなくてもできます。

例えば、「次回の会議には、感動した、あるいは満足した商品やサービスを一つずつ挙げて欲しい」というように課題を出しておき、それを各人に発表してもらうのです。

人は色々なところで満足を感じたり、感動したりしていますが結構忘れてしまうものです。それを課題を出すことで、メモするなどして覚えておいてもらうのです。

「このサービスは良かった」とか「この商品は良かった」と感じたら、書き留めることを繰り返していると、自分が満足するとき、感動するときの感覚が分かるようになります。

逆に言えば、満足や感動をしない人は、人に満足や感動を与えることはできません。

特に満足だけでなく、「感動」をお客さまにいかに与えられるかが、お客さまとの関係をいかに高めていくか、という点においては、とても大事なポイントになるのです。

感動や満足とは

どういうときに出るか

そして、会議で皆が発表したら、その際に、「なぜ、感動したのか、満足したのか」の「本質」を話し合うのです。

デザインが良い、利便性、これまで全くなかったものなど、様々な答えが出てくると思いますが、その答えを見ることで、感動や満足とはどういうときに出るかが分かりやすくなるのです。

同様に、「今売れている商品やサービス」に関しても、同じように課題にして議論することができます。

そうすれば、売れている商品やサービスについての関心が高まり、それらがなぜ売れているかの本質をつかむこともできやすくなります。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。