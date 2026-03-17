「韓国が金メダルを奪われた！」「審判買収だ」カナダ開催の世界選手権で“疑惑の判定”　韓国がトップ通過も失格→開催国カナダが金

カナダで開催されたスピードスケート・ショートトラックの世界選手権で、韓国が“物議の判定”によって金メダルを逃した。代わりに表彰台の頂点に立ったのは、開催国のカナダだった。

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韓国は3月16日、カナダ・モントリオールで開催されたISUショートトラック世界選手権の男子5000mリレー決勝でフィニッシュラインをトップで通過するも、失格となりメダルを逃した。

韓国の失格により、2位でフィニッシュラインを通過したカナダが金メダルを獲得。銀メダルは中国で、競技中に転倒したイタリアが銅メダルとなった。

もっとも、理解しがたい判定だ。

韓国はレース終盤にスパートをかけ、大逆転劇を演じたかのように見えた。最終周でイ・ジョンミンが凄まじいスピードでカナダのマキシム・ラウンを追い抜き、接触の末に転倒しながらも、スケートの刃を突き出して先にフィニッシュラインを超えた。韓国とカナダのタイム差は、わずか0.04秒だった。

レース直後、イ・ジョンミンをはじめとする韓国の選手たちは優勝の喜びに浸った。ラウンは氷上に座り込んで肩を落とし、カナダのチームメイトから慰めを受けた。

しかし、ビデオ判定が長引くにつれ、不穏な空気が流れ始めた。結局、審判団は約3分後、韓国の失格を宣言した。イ・ジョンミンがレース終盤に腕を使い、ラウンの進路を妨害したとして「アームブロッキング」のペナルティを科すという判定だった。韓国の金メダルが虚しく消え去った瞬間だった。

失格が宣言された直後、韓国の選手たちは手を挙げ、呆れたように首を振った。一方、カナダの選手たちは互いに抱き合って喜んだ。観客席からも拍手喝采と歓声が沸き起こった。

（写真＝『SBSスポーツ』）

『SBSスポーツ』でレースの解説を務めたアン・サンミは、「むしろラウン選手がコーナーを出る際に押しているように見えたが…イ・ジョンミン選手がよく耐えたのだと思う」とし、納得がいかないという反応を見せた。

実際、スロー映像で見ると、イ・ジョンミンが最後にインコースへ切り込んだ際、ラウンが先に手を伸ばして牽制する姿が確認できる。ラウンはイ・ジョンミンにスペースを奪われると、後ろから肩を引っ張ろうとし、その過程でバランスを崩して転倒した。イ・ジョンミンもこれに巻き込まれて尻もちをつきながらフィニッシュラインを通過した。

にもかかわらず、双方の責任ではなく韓国の一方的な失格が宣言された形だ。海外のファンもISU（国際スケート連盟）のSNSに「韓国は金メダルを強奪された」「とんでもない判定だ。この競技は信頼を失った」「正直、カナダはこのメダルを誇りに思うことはできない」「スポーツの美しさではない」「審判の買収だ」などのコメントを残し、不当な判定であると主張した。

（写真＝SNS）

結局、韓国ショートトラックはリレーでの金メダルなしに今大会を終えることとなった。個人種目の1000mと1500mを制したイム・ジョンオンの三冠達成も、不本意な形で潰えた。

反対に、カナダは同種目で2連覇を達成しタイトル防衛に成功した。1000m決勝でイム・ジョンオンを妨害して失格となったウィリアム・ダンジヌも、金メダルを一つ手にする結果となった。

（記事提供＝OSEN）