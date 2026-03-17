「完璧にハマった」なぜマドリーはシティに圧勝できたのか。敵将ペップの裏をかいたアルベロアの“秘策”がバルベルデの３発を導いた「かなり練習を重ねていた」【現地発】

「完璧にハマった」なぜマドリーはシティに圧勝できたのか。敵将ペップの裏をかいたアルベロアの“秘策”がバルベルデの３発を導いた「かなり練習を重ねていた」【現地発】