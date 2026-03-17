◇FIBA 女子バスケットボール ワールドカップ2026 予選トーナメント(3月11〜18日、トルコ・イスタンブール)

バスケットボール女子日本代表は17日、アルゼンチン代表と激突。ワールドカップの切符をかけた最終戦に挑みます。

予選トーナメントは、世界4都市で開催。すでに出場権を獲得しているチームを除き、各グループの上位4チームが9月にドイツで開幕する女子ワールドカップ2026本大会の出場切符をつかみます。

トルコ・イスタンブールで行われるグループの日本は、初戦のハンガリー、2戦目のオーストラリア、3戦目のトルコと3連敗。0勝3敗とあとがなくなった4戦目のカナダ戦は、山本麻衣選手がチームハイ16得点の活躍などで、大接戦の末に66-62で大会初勝利。1勝3敗としてのぞみをつなげました。

FIBAのサイトによると、日本がワールドカップ出場権を獲得する条件は、最終戦の最下位6位に沈むアルゼンチン戦で勝利が必須。加えて首位のオーストラリアが2位につけるカナダに勝利が条件です。

昨年のアジアカップでは準優勝の日本。大逆転の切符獲得となるか、まずは先に試合が行われる日本が大一番での勝利が求められます。

▽日本の日程結果

第1戦 ● 65-77 ハンガリー

第2戦 ● 71-81 オーストラリア

第3戦 ● 67-75 トルコ

第4戦 ○ 66-62 カナダ

第5戦 vs アルゼンチン

▽順位表※3月16日時点1位 4勝0敗 オーストラリア2位 2勝2敗 カナダ3位 2勝2敗 トルコ4位 2勝2敗 ハンガリー5位 1勝3敗 日本6位 1勝3敗 アルゼンチン