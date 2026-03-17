新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる佳子さまと悠仁さま＝1月、宮殿・長和殿

秋篠宮家の長男悠仁さま（19）が成年皇族としての歩みを着実に進められている。

昨年9月に成年式を終えて以降、大学生活との両立を図りながら公務に携わり、新年一般参賀や歌会始の儀などの宮中行事にも初めて臨んだ。側近は「国民との交流を少しずつ重ねて、自身の立場への自覚を深めようとされている」と語る。（共同通信＝黒木和磨）

▽入念

1月2日に皇居で催された新年一般参賀。午前10時過ぎからの初回は、1万1千人余りが宮殿・長和殿前の東庭に集まった。

天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻らがにこやかに参賀に応える中、悠仁さまは少し緊張した表情で、隣に立つ姉の佳子さまに倣うようにして手を振った。

側近によると、初参加を前に所作や立ち位置を入念に確認していたという。

悠仁さまは小学6年だった2018年12月、平成最後の天皇誕生日の一般参賀をお忍びで見学している。秋篠宮さまの友人が付き添い、参賀者に交じって長和殿のベランダを見上げた。

「将来の皇位継承者として、象徴天皇の姿を国民の目線から見ておいた方が良いという秋篠宮さまの意向だった」。宮内庁関係者はこう明かし「経験を通じて、皇室がどういうものか学んでいってほしい」と話した。

▽交流

「皇室の在り方は、人々の暮らしや社会の状況に目を向け続けていくことが重要であると思います」。悠仁さまは成年に際した昨年3月の記者会見で、国民との交流を大切にする考えを示した。

昨年11月に紀子さまと訪れた伊豆大島では、福祉施設で高齢者と玉入れをして触れ合った。床に膝をついて目線を合わせ「おしゃべりするのは楽しいですね」「外にも出られるのですか」と一生懸命に言葉を紡いだ。

宮中行事に出席した後、筑波大の授業へ急行することもある。一方で皇族数が減る中、公務の担い手としての期待がかかる。

側近は「学業との両立は多忙を極めるが、大学の休暇期間に合わせて地方公務も増やしていくだろう」としている。

高齢者福祉施設で利用者と交流される悠仁さま＝2025年11月、東京都大島町

見送りに来た人たちと交流される悠仁さま＝2025年11月、東京都大島町