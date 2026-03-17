伊藤健太郎“司”、“妻”中村えみるがナイフを取り出し振り上げられる『略奪奪婚』第11話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の第11話が17日深夜に放送される。
【場面写真】バッチバチ！中村ゆりかの胸ぐらをつかむ内田千春
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第11話では、自分の告げ口により司とえみるの夫婦仲を壊すことに成功した千春だが、なぜか喜ぶことができない。司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に。「えみるのこと一生支えるって約束したよね？」えみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。
【場面写真】バッチバチ！中村ゆりかの胸ぐらをつかむ内田千春
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第11話では、自分の告げ口により司とえみるの夫婦仲を壊すことに成功した千春だが、なぜか喜ぶことができない。司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。
やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に。「えみるのこと一生支えるって約束したよね？」えみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。