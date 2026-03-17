洗い物を終えた瞬間、夫が「あ、これもあった」コップ1個だけどモヤッ。“絶対許せない瞬間”の正体は

筆者の話です。

洗い物を終えた直後、夫から発せられる一言に、なぜか心がざわついていました。

そのモヤっとの正体に、ある日ふと気づきます。

その一言

「あ、これもあった」

食後、洗い物をすべて終え、シンクがきれいになって「さあ、一息つこう」と思ったその瞬間。夫が書斎からコップと小皿を手に戻ってきました。

手に持っているものは、ほんの一つか二つ。

量としては大したことはありません。

それでも、差し出されたコップを受け取った瞬間「たったコップ一個で、何をイライラしているの？」と自分を責めてしまいそうな、けれど確かに存在する小さな引っかかりを感じていました。

積もる違和感

洗い物は、一つずつ洗っているようで、実は流れで進めている作業です。

油汚れを落とし、洗剤をつけ、すすいで終える。

それぞれの工程をまとめて回し、シンクが空になったところで、ようやく一区切りついた気持ちになります。

その区切りがあるから、次の自分時間へと意識を切り替えられるのです。

だからこそ、片づけ終えた直後に追加されると、時間よりも気持ちが引き戻されるような感覚がありました。

終わった後

夫に悪気がないことは分かっています。

黙って置かずに、声をかけてくれている。

気づいたから出しただけなのだと、そう受け止めていました。