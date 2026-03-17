吉田「二人で走り続けていきます」

陸上・男子長距離の吉田圭太（GMOインターネットグループ）が16日、自身のインスタグラムで結婚を明かした。お相手は女子100メートル障害の安達楓恋（ジーケーライン）。ともに青学大出身で、ファンから祝福の声が上がっている。

ともにインスタグラムで結婚したことを報告。それぞれ黒を基調とした装いで、吉田はタキシード、安達はドレスを身にまとった写真を投稿した。吉田は「夫婦として、そして競技者として。これからも二人で走り続けていきます。どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

27歳の吉田は地元広島の世羅高から、青学大に進学。箱根駅伝で優勝を経験するなど3大駅伝で活躍し、卒業後は住友電工に入社。24年からGMOインターネットグループに移籍している。安達は愛知・中京大中京高で2年時にインターハイ2位。その後に青学大に進学している。

コメント欄には「おめでとうございます」と祝福が殺到。「がち！？」「なんて素敵な」「青学の時から応援してました」「がーーー可愛いがすぎるー！！！！」などと驚きの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）