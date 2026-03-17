ワールド・ベースボール・クラシック

野球の日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、ベネズエラに5-8で敗戦。大会から姿を消した。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、4打数1安打1打点の奮闘実らず。試合後、悔しさを滲ませながら語った敗戦の弁。今大会の結果を表現した、重みのある言葉がファンを唸らせた。

「本当に悔しいです」。試合終了から1時間以上経った深夜1時すぎ、ミックスゾーンに現れた大谷は、珍しく感情を露わにする言葉を漏らした。初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、奮闘実らず。4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462だった大会を振り返り、「本当に悔しいの一言」と繰り返していた。

日の丸を背負って戦った4試合、大谷は「もちろん素晴らしい経験ではありました」とした上で、「うーん、優勝以外はね、本当に……うーん、なんていうんですかね、まあ、失敗というか。うーん、まあ、結果的にはそうなるんじゃないかなと思う」と結果にはシビアな目を向けた。

大黒柱としての働きは随所で見せたが、「優勝以外は失敗」という一言にネット上のファンが注目。「『優勝以外は失敗』という言葉の重みに震える」「ストイックな言葉に魂が揺さぶられた」「勝利を基準に生きる男…まさに大谷のためにある言葉やわ」「大谷のストイックさが詰まってて重すぎる」「この言葉重いね…でも次への覚悟が伝わってくる」と、驚きの声が並んでいた。

敗戦後、ナインには「また会おうね」と誓ったことを明かし、28年ロス五輪など今後の代表活動については「代表戦はもちろん、リベンジというか、挑戦したい」と意欲的だった。



（THE ANSWER編集部）