かつて宝塚ファミリーランドがあった地に建つ宝塚市立文化芸術センター(たからば・兵庫県宝塚市）で、企画展「みんなでつくる宝塚コドモ博」が開かれている。ファミリーランドの記憶を写真や資料で振り返るとともに、美術家・藤浩志の、使われなくなったおもちゃを素材にした作品を展示する。2026年4月12日(日)まで。

展示風景 第2室 「Toys Saurus Land」藤浩志氏の立体作品が並ぶ

宝塚ファミリーランドには、遊園地や歌劇だけでなく、動物園、植物園、昆虫館、そして50メートルプールがあった時代やサーカスが来たことも。親子3代が楽しめる場だった。2003年にその歴史に幕を閉じたが、その跡地、植物園があった辺りに、現在宝塚市立文化芸術センター(たからば)が建っている。「みんなでつくる宝塚コドモ博」は、過去と今、そして未来を繋ぐ展覧会。「この場所について、今のこども、かつてのこどもにも知ってもらいたいとの思い」から企画された。

会場に足を踏み入れると、「かつて」のこどもたちは、思わず「懐かしい！」と声をあげる。宝塚ファミリーランドの写真や園内マップ、絵葉書、パンフレットなど、これまで保存されてきた資料が展示されている。

『夢の街 タカラヅカ 宝塚ファミリーランド』 昭和62(1987)年

「昆虫館のスタンプが私の一押しです」と担当学芸員。月替わりだったというスタンプは、昆虫の細部まで表現されている。「古書店で売られていた」そうで、年代はわかっていないものが多い。とはいえかなり古いもので、これほどいい状態で残っているのは貴重だという。昆虫館の広報誌にも同じデザインのイラストが使われていることもあり、「研究施設」としての顔を感じとることができる。

宝塚昆虫館 昆虫スタンプ付記念はがき 昭和14(1939)年以降 宝塚市立中央図書館蔵

「過去」のコーナーの次は「今」。圧倒的な存在感のカラフルな巨大恐竜が目に飛び込んでくる。よく見るとおもちゃのパーツで作られている。その周りを彩るのも「いらなくなったおもちゃ」。美術家・藤浩志の作品だ。藤さんは、いらなくなったおもちゃを交換するシステム「かえっこ」の発案者として知られる。かつてのおもちゃは植物由来で、役目を終えたら土に還ったが、今はプラスチック製が多く、大量のゴミとなる。会場に並ぶ大量の「おもちゃ」は、1度はもう遊ばなくなったものだが、視点を変えれば作品の材料になる。藤さんは「展示を楽しみながら、何かを感じ取ってもらえれば」と話す。

藤浩志『トイザウルス・中之島』 素材はいらなくなったおもちゃ 周りにも「役目を終えた」おもちゃたちが並ぶ

藤浩志『ぬいぐるみ〜ズ』 ぬいぐるみを分解して再構築した作品

そして、「未来」は、いらなくなったおもちゃなどのパーツを使って、オリジナルの作品をつくることができる「創造ラボ」だ。誰もが参加でき、完成した作品は持ち帰ることができる。会場に展示することも可能。「気が付けば夢中になっています。想像を超えた作品が出来上がります」と担当者。子どもたちの発想力に驚いているという。

「創造ラボ」で作品をつくることもできる 誰でも参加OK

担当学芸員は、「宝塚ファミリーランドの記憶を未来に残したい。写真や資料は残っているが、それに関するエピソードや説明がないものも多い。当時を知る人の記憶が頼り。話を聞き、それを残していきたい。今やらなければ、未来に残すことはできなくなってしまう」と話し、広く情報を募っていきたいとした。

宝塚コドモ博は、今後シリーズとして開催していく予定。