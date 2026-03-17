元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が15日、自身のインスタグラムで公開した絵が反響を呼んでいる。



【写真】どう見てもプロの領域 独創的な色使い センスあふれる作品

「趣味っ」と記した丸山。「少しづつ再開、時間ない中でもやらなくてわ。大好きな絵を描いてるときが一番自分らしい気がする」と、カラフルでアーティスティックなイラストをアップ。色使いも独創的で数多くのキャラクターが描かれている。



ほかの趣味に関する写真もアップ。「ハマりにハマったオージープランツを地植え 全部オージープランツにしたい」と南半球の植物への愛を明かす。「新入りです トゲはなく、現役時代のドレッドヘアーの本並さんみたいと連れて帰りました」と、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の名前を出して説明。さらに「新入り2 極太麺並みのサボテン 生命力を物語ってる」と続け、今にも動き出しそうに見える力強さ際立つサボテンを紹介した。



昨夏には「時間さえあればずっと絵を描いてたい」と作品を投稿している丸山。フォロワーからは「色使い、すごく好きです」「丸山画伯、流石ですね」の声。サボテンにも「ドレッドヘアーの本並さん 我が家にもありますよ～」「種類ありすきて、どれも個性あって、面白い」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）