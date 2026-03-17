お笑い芸人・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんなが15日、自身のインスタグラムを更新。神宮球場での夫と娘との家族3ショットを公開した。



【写真】神宮デビューの「ワカチ子」ちゃん ママがママに見えない透明感

2人は22年に結婚。ゆってぃは1977年1月生まれで、90年11月生まれの石川とは14歳差。石川がインスタグラムで25年1月7日に「3440gのおっきい女の子」を出産したことを報告している。また、夫はサッカーJ1・FC東京の、石川は清水のサポーターでも知られるが、神宮での2ショットもたびたび公開。ベビー服代わりにヤクルトのユニホームを着せた娘への“英才教育”がうかがえるカットもアップしている。



今回は家族で球場へ。スタンドに陣取ったファミリーはスワローズカラーの白のユニホーム姿。長女もかわいいユニホームを着ており、石川は紺に赤字のマークが入ったキャップをかぶっている。先週末、神宮ではヤクルト―オリックスのオープン戦が開催されていた。



ゆってぃと石川は24年にヤクルトの外野手だった青木宣親氏の引退試合で2ショットを投稿しており、昨年も個別には神宮での観戦姿を投稿しているが、ファミリ－での観戦は初めてだったよう。「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」と題し、石川は「色々なものに興味津々で、いつのまにそんなに早く歩けるように、、?!ってくらいトコトコズンズン進んでいくので捕まえるのに必死でした。捕手ですね!!!ちがうか！」と記した。



昨年10月には家族で静岡県のIAIスタジアム日本平へ参戦。あいにくの雨模様のなか、清水―FC東京戦をスタンド観戦している。当時、石川はレインコートの下に清水のオレンジのユニホームを着て、抱っこひも姿。隣に夫が座って、家族で試合を楽しむ姿を披露していた。



今回も楽しかった様子で、石川は「音に合わせてメガホン叩いたり拍手したり応援できました またいこうね～～」と、成長を喜ぶ母の思いが伝わってくる言葉をつづる。ファンも「とても可愛らしい」「母親に見えない」と家族の愛あふれる姿に癒やされていた。



（よろず～ニュース編集部）