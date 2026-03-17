ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」（サナエトークン）」への発言をめぐり、ネットのSNSで《自己崩壊》《自らが最も軽蔑してきた『指示待ちの操り人形』へと自ら成り下がった》《自律的なリーダーとしての矜持は微塵も感じられない》などいった批判にさらされている。

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「『サナエトークン』は連続起業家の溝口勇児氏が主宰するネットコミュニティーのプロジェクトの一環として2月25日に発行されたのですが、高市首相が『全く存じ上げない』と関与を全否定するなどして炎上し、中止に。堀江氏はそのプロモーション動画で『すげぇトークン出すらしいじゃん』『トークンを社会参加の設計に使うのは、本来あるべき姿だよね』『高市総理にも届くといいですね』などPRするような発言をしていた。それで批判されているんです」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「堀江氏によるトークンへの経済的関与は一切なく、堀江氏は金銭も受け取っていないと強調しています。批判されている発言があった溝口勇児氏によるトークン告知動画については、当日にカンペを渡され『高市さんサイドにOKをもらってる』『リーガル完璧』と聞かされて、紹介しただけなのだそうです。そう弁明したにもかかわらず、批判はやまず、5日のXで《お前らが望んでる結末には絶対ならないから今まで通りクソみたい日常を生きてろクソが》と怒り心頭の投稿をし、さらに3月12日の田端信太郎氏とのYouTube対談では『スーパーもらい事故』『知らんがな』と嘆き、改めて関与を否定しています。それでも、批判が止まらない状況が続いていますね」（同）

その批判のひとつが、冒頭のようなSNSの書き込みだが、堀江氏とネットユーザーとのいざこざはこれだけじゃない。

■「詐欺師」バッシングなども、想定内？

「堀江氏が監修の『ホリエモンAI学校』で、今月2日更新の公式Xを通じて《新規事業を検討されている方へ》とメッセージを出したところ、一部から『詐欺師』といったツイートのリプライがあって、激怒。これを削除しないと刑事告訴すると警告し、報じられました。3月中は、ネット番組『REAL VALUE』で、ライブドアによるフジテレビ買収騒動を失敗とイジられて、収録中止。『脳みその弱い奴が俺に話しかけるんじゃねえよ』などと唇を震わせて激怒する様子もネットにあげられていました」（WEBメディア担当者）

こうした言動から、ネットユーザーなど、世間の一部では堀江氏を「怖い人」と見なす書き込みが少なくない。

「それでもビジネスやAI分野での好評価も混在しています。孤高スタイルが非効率化し、若手起業家とのコラボやコミュニティー活用の場を増やし、協働・時代適応型へのスタイル更新をはかっているらしいです」（同）

批判や炎上も、ビジネス上はありとみなしての言動なのだろうか……。

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最近の堀江貴文氏は“逆張り発言”で常に炎上を狙っているような印象さえある。自分に自信があるタイプに多いというが……。関連記事【こちらも読む】『「寿司屋はバカ」でホリエモン炎上 “逆張り会話”でシラケさせる人って何なの？』…では、対処法もあわせて詳しく報じている。