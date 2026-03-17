今日17日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しで気温が上がり、九州など上着いらずの陽気になる所もありそうです。

日中は広く晴れ

今日17日は高気圧に覆われて、沖縄や九州から東北の広い範囲で晴れる見込みです。朝晩は関東の沿岸部でにわか雨の所がありますが、強く降ることはないでしょう。北海道は日本海側やオホーツク海側で雪の降る所があるものの、日中は晴れ間が出そうです。





3月も半ばになり、紫外線が強まっています。15日は茨城県のつくばでUVインデックスが5.5と、今年初めて「強い」になりました。屋外で過ごす時間が長い方は、日焼け止めなどで対策をしておくと安心です。※紫外線指数(UVインデックス)は、人体に影響を与えうる有害紫外線量を5ランクで表しています。「やや強い」レベル以上が予想される場合は、紫外線対策が推奨されています。

春本番の暖かさ

最高気温は昨日16日(月)と同じくらいの所が多く、全国的に平年並みか高いでしょう。



九州から関東では16℃から18℃くらいの所が多く、鹿児島は20℃まで上がるでしょう。日中は薄手の上着や長袖シャツ一枚でも過ごせる時間がありそうです。北陸と東北は10℃を超える所が多く、北海道は6℃前後の所が多いでしょう。



朝晩と日中との気温差が大きくなるため、出かける時間に合わせて服装で調節してください。また積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。