『略奪奪婚』第11話 “千春”内田理央の密告から“えみる”中村ゆりかが凶行に及ぶ
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第11話が17日深夜に放送される。
【写真】司（伊藤健太郎）にナイフを見せるえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第11話あらすじ
自分の告げ口により司（伊藤）とえみる（中村）の夫婦仲を壊すことに成功した千春（内田）だが、なぜか喜ぶことができない。
司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に至る。「えみるのこと一生支えるって約束したよね？」とえみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送
【写真】司（伊藤健太郎）にナイフを見せるえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
自分の告げ口により司（伊藤）とえみる（中村）の夫婦仲を壊すことに成功した千春（内田）だが、なぜか喜ぶことができない。
司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に至る。「えみるのこと一生支えるって約束したよね？」とえみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送