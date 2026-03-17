ドラマチューズ！『略奪奪婚』第11話より

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　内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第11話が17日深夜に放送される。

【写真】司（伊藤健太郎）にナイフを見せるえみる（中村ゆりか）

　本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。

■第11話あらすじ

　自分の告げ口により司（伊藤）とえみる（中村）の夫婦仲を壊すことに成功した千春（内田）だが、なぜか喜ぶことができない。

　司はクリニックを休業し姿を潜ませ、えみるはそんな司を探し回っていた。やっとの思いで司を探し出したえみるだが、別れを告げられ半狂乱に至る。「えみるのこと一生支えるって約束したよね？」とえみるは鞄の中からナイフを取り出し、司に向かって振り上げる。

　ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送