競泳のリオデジャネイロ五輪代表で、昨年８月に現役復帰を果たした古賀淳也（３８）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、２度目の競技人生で、４１歳での２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すことを宣言した。古賀と同じ早大水泳部出身で競泳日本代表として８８年ソウル、９２年バルセロナと２度の五輪に出場した俳優・藤本隆宏（５５）は「一度しかない人生」とエールを送った。

藤本と古賀は０９年ローマ世界選手権直後から交流を続けてきた。ロス五輪の背泳ぎ５０メートル正式種目認定を受け、藤本は「迷わず現役を続けるよう、自分から話をさせてもらいました」と古賀の背中を押したという。４１歳での出場を目指す後輩へ「日本でも世界的に見ても未知の世界。でもきっと淳也なら大丈夫。なぜなら誰よりも知的に水泳を捉え、自分の体と向き合い、信じる心をもっているから」と激励した。

藤本は６歳から水泳を始め、１８歳でソウル、２２歳でバルセロナと２度五輪に出場。バルセロナでは四百メートル個人メドレーで８位に入賞した。「レ・ミゼラブル」の舞台に感激を受けたことで、９５年に劇団四季に入団。９６年日本選手権３位で引退し、本格的に役者として活動を始めた。ＮＨＫの連続ドラマ「坂の上の雲」（２００９〜１０年）、連続テレビ小説「花子とアン」（１４年）などに出演した。脚本家・三谷幸喜氏作品の常連としても知られ、ミュージカル「新宿発８時１５分」（４月９〜２６日、東京・日本青年館ホール）への出演が控える。古賀は藤本の出演作を欠かさずチェック。昨年１２月放送のテレビ朝日系連ドラ「緊急取調室シーズン５」（天海祐希主演）に出演した藤本のたたずまいに感動したという。