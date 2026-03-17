競泳のリオデジャネイロ五輪代表で、昨年８月に現役復帰を果たした古賀淳也（３８）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、４１歳での２８年ロサンゼルス五輪出場を目指すことを宣言した。

２００９年世界選手権金メダリストのスイマーが、勝負の舞台へ戻って来た。２４年３月のパリ五輪選考会を一区切りに引退。水泳教室で指導していたが、２４秒２４の日本記録を保持する５０メートル背泳ぎがロス五輪の正式種目に決定し、復帰を決意した。まずは国際大会代表の座を目指すため、日本選手権（１９〜２１日、東京アクアティクスセンター）に出場する。「静かな炎のような、冷静に勝てるような気がします」と闘志を燃やす。

激動の競泳人生だ。東京五輪代表に向けて練習を積んでいた１８年５月、意図しないドーピング違反により２年間の資格停止処分を受けた。「身に覚えがなく、本当に信じられませんでした。ドーピング行為をする選手、関係者、ギリギリの行為をする人たちにものすごい嫌悪感があったので、まさか自分が巻き込まれるなんて思っていなかった。周りを見ても真っ白のようでした」。

人生が一変した。「そのようなことに巻き込まれた自分が許せなかった」と、２年間プールに入ることすらできず。それでも、３Ｄプリンターで泳ぎを矯正するリング型のパドルを制作し、特許を取得するなど、技術を向上させようともがいた。

２年ぶりに泳いだ時のことは忘れられない。「すぐに足がつっちゃっいました。肩が下がったままになったり、思っている以上に体が動かなくなっていました。泳いでいる時ってすごく変わった動きをしているからこそ、泳げるんだって知ることができたので面白かったですね」と冷静に分析。アスリートとして苦しい経験をしながらも「水泳を嫌いになることはなかった」とキッパリ答えた。

現在は陸上トレーニングに重きを置き、クロスフィットトレーニングを新たに取り入れて体力と筋力を強化中だ。現在、３８歳。厳しいトレーニングをしてまで、なぜ五輪出場にこだわるのか。「世界水泳で金メダルをとったことがありますけど、五輪はアマチュアスポーツ競技の中では別格。時間とそれにかける情熱や熱量も段違いに違う。僕は背泳ぎでは出場したことがないので、自分が誇りを持っている種目で出られたら最高」と目を輝かせた。特に日本記録を持つ５０メートルにはプライドを持つ。「その種目で１番早く泳げる人じゃないと勝てない。本当の本当の最速」と話した。

競泳日本代表の最年長五輪出場は、男子が１６年リオ五輪・松田丈志の３２歳、女子が２４年パリ五輪・鈴木聡美の３３歳。４０代での出場者はいない。「何歳になっても成長できる。大きな挫折を経験しても立ち上がれるところを見せたい」と力を込める。（水野 佑紀）

◆古賀 淳也（こが・じゅんや）１９８７年７月１９日、埼玉県生まれ。３８歳。春日部共栄高から早大を経て、現在はスウィンＳＳ所属。０９年世界選手権の１００メートル背泳ぎで金メダルを獲得。１６年リオ五輪に４００メートルリレーのメンバーとして出場した。１８１センチ、７４キロ。